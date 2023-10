03.10.2023 06:44 Sieben Tipps für einen tollen Feiertag in Chemnitz und Umgebung

Maskottchentreffen bei der Parkeisenbahn, Wandern in Pausa und Oldtimer auf Schloss Augustusburg: Am Feiertag gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Von Victoria Winkel

Für alle Unschlüssigen, die für heute noch keine Pläne haben, haben wir hier wieder schöne Tipps zusammengestellt, damit der Feiertag ein Erlebnis wird. Kinder- und Elternwandertag Pausa-Mühltroff - Wie wäre es mal wieder mit einer Familienwanderung? In Pausa findet am Rathausvorplatz (Neumarkt 1) der Kinder- und Elternwandertag statt. Es gibt eine Route mit vier Kilometern und eine mit acht Kilometern. Beide Touren sind markiert und für Kinder geeignet. Start ist zwischen 9 und 10 Uhr, das Ende gegen 16 Uhr. In Pausa können Familien wandern gehen. © 123 RF / dolgachov Gondeln auf dem Schlossteich Chemnitz - An der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich (Promenadenstraße 5z) warten auf Euch Schwäne, Flamingos, Tretboote oder ganz klassische Ruderboote, um den Teich mitten in der Chemnitzer Innenstadt zu erkunden. Die Gondelstation ist ab 10 Uhr geöffnet. Für 30 Minuten Tretboot-Spaß zahlt Ihr elf Euro. Ein Ruderboot kostet für eine halbe Stunde sechs Euro (Preise jeweils für zwei Personen). Mal wieder Bootfahren auf dem Schlossteich? Die Gondelstation ist ab 10 Uhr geöffnet. © Kristin Schmidt Maskottchentreffen bei der Parkeisenbahn Chemnitz - "Klaus" die Parkbahnmaus hat alle seine Freunde zum großen Maskottchentreffen eingeladen. Zum 26. Treffen werden Maskottchen aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet, darunter alle Maskottchen aus dem Vorjahr und viele neue. Dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm und die Besucher können ihr Lieblingsmaskottchen wählen. Die Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) nimmt ihren Fahrbetrieb schon um 10 Uhr auf. Maskottchen aus ganz Deutschland treffen sich bei der Chemnitzer Parkeisenbahn. © Maik Börner Abenteuer Bergwerk Deutschneudorf - Die Fortuna Fundgrube in Deutschneudorf (Deutschkatharinenberg 14) ist ein besonderes Bergwerk, denn hier soll das berühmte Bernsteinzimmer verborgen sein. Bei einer rund einstündigen Führung könnt Ihr das Besucherbergwerk kennenlernen. Aber Achtung, Jacke nicht vergessen, denn im Bergwerk herrschen Temperaturen von nur vier bis 7,4 Grad. Die Touren starten um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 13.30 Uhr sowie 15 Uhr. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre 4,50 Euro und Schüler/Studenten 6,50 Euro. Die Befahrung ist ab sechs Jahren gestattet. Der Besucherbergwerk Fortuna Fundgrube kann bei einer Führung besichtigt werden. © PR Unterwegs mit der Märchenfee Kriebstein - Die Märchenfee nimmt Euch mit auf Entdeckungstour durch Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7). Ihr könnt Euch in den verschiedenen Räumen niederlassen und ihren Märchen und Geschichten lauschen. Die Führung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Führung beginnt um 11 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Kinder (vier bis 16 Jahre) zahlen 4 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 034327/9520. Auf Burg Kriebstein lädt die Märchenfee zu einem Rundgang ein. © Ralph Kunz 32. Oldtimer-Herbsttreffen Augustusburg - Der Innenhof von Schloss Augustusburg verwandelt sich zum Tag der Deutschen Einheit in ein besonderes Freilichtmuseum - beim 32. Oldtimer-Herbsttreffen. Mit dabei sind alle zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge bis Baujahr 1970. Die Anreise beginnt gegen 8 Uhr. Das Herbsttreffen startet dann gegen 11 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahre kommen kostenlos rein. Auf dem Parkplatz am Steinbruch findet außerdem ein Teilemarkt statt. Zum 32. Mal treffen sich Oldtimer-Besitzer und -Fans auf Schloss Augustusburg. © Sven Gleisberg Unter dem Pflaster von Glauchau Glauchau - Bei der Führung lernt Ihr die unterirdischen Gänge von Glauchau kennen. Es ist bereits Tradition, dass die Gänge an diesem Feiertag geöffnet werden. Zusammen mit Experten geht es in die Unterwelt. Dort könnt Ihr die mehrere Hundert Jahre alten Gang- und Kellersysteme kennenlernen. Die erste Führung beginnt um 14 Uhr, die letzte um 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Schloss Glauchau (Schlossplatz 5a). Die Teilnahme kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder 1,50 Euro. Es wird um Voranmeldung unter der Telefonnummer 03763/777580 gebeten. Carmen in der Oper Chemnitz - In der andalusischen Mittagssonne beobachten Männer die Arbeiterinnen einer Tabakfabrik. Besonders Carmen zieht alle Blicke auf sich. Mithilfe einer Akazienblüte erobert sie das Herz des Soldaten Don José. Er opfert seine Karriere, doch seine Besitzansprüche an sie lassen Carmens Gefühle erkalten. Stattdessen wendet sie sich einem anderen Mann zu. Wie die Geschichte um die rassige Schönheit endet, erfahrt Ihr um 17 Uhr im Chemnitzer Opernhaus in der Opéra-comique "Carmen" von Georges Bizet. Karten gibt es für 15 Euro (Aktionstag). Im Chemnitzer Opernhaus verdreht "Carmen" den Männern den Kopf. © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz TAG24 wünscht viel Spaß!

