03.12.2023 06:25 Sieben Tipps für einen wundervollen ersten Advent

In Chemnitz und Umgebung ist am 1. Advent viel los. In Freiberg ist Sonntagsshopping, "Die Weihnachtsmacher" in Chemnitz und Weihnachtsmarkt in Zwickau.

Von Victoria Winkel

Keine Lust, den ersten Advent zu Hause zu verbringen? Kein Problem. In Freiberg laden die Geschäfte zum Sonntagsshopping ein, in Chemnitz finden "Die Weihnachtsmacher" statt und in Frankenberg wird es "streng geheim" in einer Sonderausstellung der ZeitWerkStadt. Die Weihnachtsmacher Chemnitz - Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge und ganz Sachsen präsentieren im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) ihre kreativen Ideen, traditionelles und modernes Kunsthandwerk. Außerdem bringen sie ihre Werkstätten mit und lassen sich beim Drechseln, Schnitzen, Hobeln oder Klöppeln über die Schulter schauen. In der Wichtelwerkstatt können kleine Besucher ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Weihnachtliches basteln. "Die Weihnachtsmacher" beginnt um 10 Uhr. Tickets gibt es online für 7 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Die Weihnachtsmacher sind im Carlowitz Congresscenter zu Gast. © Maik Börner Adventsmarkt in der Tuchfabrik Crimmitschau - In der historischen Tuchfabrik Gebr. Pfau im Crimmitschau (Leipziger Straße 125) bieten mehr als 20 Händler ihr regionales Kunstgewerbe, Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Leckeres vom Grill an. Für kleine Marktbesucher gibt es Bastelangebote des Vereins MUZ Kreation Crimmitschau. Der Adventsmarkt beginnt um 10 Uhr. In der Crimmitschauer Tuchfabrik wird es weihnachtlich. © 123RF/oradige59 Top Secret! Frankenberg - Psst, streng geheim! Die aktuelle Sonderausstellung der ZeitWerkStadt Frankenberg (Chemnitzer Straße 64) widmet sich der Welt der Geheimdienste. Auf insgesamt sieben Aktionsflächen gibt es einen Einblick auf die Geschichte der Spionage und die Arbeit eines Detektivs. Die ZeitWerkStadt ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12,50 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) 6 Euro. Einmal wie ein Spion fühlen, das könnt Ihr in der ZeitWerkStadt erleben. © Kristin Schmidt Back- und Schlachtfest Königsfeld - Zum Saisonabschluss lädt das Schwarzbacher Museum (Wiesenweg 1a) zum Back- und Schlachtfest ein. Es gibt Leckeres vom Grill, selbst gebackenes Brot, Kuchen und vieles mehr. Das Back- und Schlachtfest findet von 11 bis 17 Uhr statt. Im Schwarzbacher Museum ist Back- und Schlachtfest. © 123RF/ollinka Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Zwickau - Es duftet nach Glühwein und Lebkuchen in der Muldenstadt: Der Zwickauer Weihnachtsmarkt lockt mit seinem vielfältigen Angebot von erzgebirgischer und vogtländischer Volkskunst, Kerzen, Spiel- und Korbwaren sowie vielerlei Leckereien. Ergänzt wird der Markt durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die Buden öffnen um 11 Uhr. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt lädt zum Bummeln ein. © Uwe Meinhold Verkaufsoffener Sonntag Freiberg - Es ist Shopping-Sonntag in Freiberg. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und die Händler bieten tolle Aktionen und Angebote an. Wenn Ihr einmal in Freiberg seid, könnt Ihr auch den Christmarkt besuchen, der ab 10.30 Uhr geöffnet ist. Mit Poesie und Weihnachtsduft Chemnitz - Gästeführerin Grit Linke nimmt Euch mit zu einem Adventsspaziergang durch Chemnitz. Auf dem Weg vom Schloßberg zum Theaterplatz gibt es Weihnachtsgeschichten und -gedichte, die die Vorfreude auf das Fest noch steigern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zur Schlosskirche (Schlossberg 11). Die Teilnahme kostet 12 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 0176/23402724. Der Stadtrundgang startet an der Schlosskirche. © Sven Gleisberg Hänsel und Gretel Chemnitz - Die Geschichte von den Geschwistern "Hänsel und Gretel", die im Wald ein Hexenhaus entdecken, begeistert schon seit 1991 die Märchenfans. So lange läuft die Inszenierung am Chemnitzer Opernhaus (Theaterplatz 2) schon. Jahr für Jahr fiebern große und kleine Zuschauer mit, wenn Hänsel und Gretel im dunklen Wald auf die Hexe treffen. Wie die Märchenoper ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr. Restkarten gibt es ab 20 Euro. Hänsel und Gretel treffen im Wald auf eine böse Hexe, ob sie ihr entkommen können? © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz Wir wünschen Euch einen tollen Adventssonntag.

