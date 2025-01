Heute noch nichts vor? Wir haben sieben Ausflugstipps für Euch

Chemnitz - Einen Sonntag auf der Couch zu verbringen, kann schön sein. Aber mindestens genauso schön ist ein Ausflug mit den Liebsten. Wir haben sieben Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Im Spinnbau erwartet Euch um 19 Uhr mit "Europa flieht nach Europa" ein dramatisches Gedicht in mehreren Tableaus. Das Stück ist "eine Farce, ein wilder Karneval, der den Finger in so manch blutige Wunde europäischer Geschichte legt".

Tickets gibt es ab 16 Euro.