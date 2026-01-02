Trotz Finanznot und KuHa-Blues wird weiter gefeiert: Darauf freuen sich die Chemnitzer 2026

2026 ist da - und das große Kultur-Feuerwerk vorbei. Doch Chemnitz atmet nicht mal kurz durch, sondern schaltet direkt wieder auf "Vollgas".

Von Raik Bartnik

Chemnitz - 2026 ist da - und das große Kultur-Feuerwerk vorbei. Doch Chemnitz atmet nicht mal kurz durch, sondern schaltet direkt wieder auf "Vollgas".

Das "Kosmos" 2025: Hauptact auf der Bühne war die Band Juli. © Uwe Meinhold 2026 wird offiziell zum "Brückenjahr": ein Jahr zwischen dem KuHa-Glanz von 2025 und der großen, unbequemen Frage, was davon dauerhaft bleibt. "Legacy" (dt.: Erbe) nennt es die Stadt. Parallel zieht die Stadtspitze den Gürtel finanziell noch enger. Seit 1. Januar gilt in bestimmten Bereichen wieder eine 5-Prozent-Haushaltssperre, am Ende sollen rund 23 Millionen Euro eingespart werden. Vor Weihnachten war im Stadtrat der Vorstoß von Linken und Grünen gescheitert, Kultur, soziale Dienste und den gemeinnützigen Sportbetrieb zu verschonen. Heißt übersetzt: 2026 wird zum Jahr der harten Prioritäten - und zum Zündstoff für die nächsten Stadtrats-Sitzungen. Trotzdem bleibt der Kalender voll: Das Hutfestival im Mai und der Parksommer im Juli sind wieder gesetzt. Welche weiteren Highlights und dicken Termine erwarten uns?

"Tacheles" 2026

Das Jahr der jüdischen Kultur, genannt "Tacheles 2026", wurde schon im Dezember eröffnet - Festakt im smac, erste Chanukka-Kerze, große Namen. Jetzt beginnt der Teil, der zählt: zwölf Monate jüdische Kultur, Geschichte und Gegenwart. Das Themenjahr mit Schwerpunkt in Chemnitz will zeigen, dass jüdisches Leben hier nicht "war", sondern "ist": Konzerte, Lesungen und Ausstellungen sowie Gespräche sind geplant. Eine Übersicht über das Programm findet Ihr unter: tacheles.sachsen.de.

Das "Tacheles 2026" wurde zum jüdischen Chanukka-Fest am 14. Dezember 2025 eröffnet. © IMAGO/Wolfgang Schmidt

"Sports United"

Das Mitmach-Sportfest "Sports United" mit Vereinsmeile, Turnieren und Bühne geht am 5. September in die fünfte Runde. Ort: Stadion an der Gellertstraße. Bei der vierten Auflage im KuHa-Jahr hatte es richtig "geknallt": Rund 8500 Besucher (2024: 7500) und mehr als 40 Vereine machten das Stadion zur Sport-Spielwiese, dazu die "Sporty"-Meile als Dauer-Magnet. Es gab sogar eine Sports-United-Woche obendrauf. Alle Infos findet Ihr unter: sports-united-chemnitz.de.

Hoch hinaus bei Sports United 2025: Ein BMX-Fahrer zeigt einen fetten Sprung, unten läuft das Mitmachfest weiter. © Uwe Meinhold

"Körperwelten"

Ab 30. Januar zieht die umstrittene Anatomie-Schau "Körperwelten - Der Zyklus des Lebens" in die Markthalle Chemnitz ein. Die Ausstellung von mehr als 200 echten Körpern will zeigen, wie "faszinierend und fragil" der Mensch von innen ist. Mediziner Gunther von Hagens (81) hatte die Schau mit Ganzkörper-Plastinaten 1995 das erste Mal gezeigt, zog sich wegen seiner Parkinson-Erkrankung jedoch inzwischen zurück. Alle Infos findet Ihr unter: koerperwelten.de.

Blick unter die Haut: Ein Ganzkörper-Plastinat aus der Ausstellung "Körperwelten" zeigt Muskeln, Organe und Strukturen des menschlichen Körpers. © Institut für Plastination, Heidelberg

Michelle

Im Februar wird’s emotional: Schlager-Star Michelle (53, "Wer Liebe lebt") kommt am 9. Februar mit "Zum letzten Mal - Die Abschiedstournee 2026" in den Stadthallen-Saal und macht ernst mit dem angekündigten Bühnenende. Die Sängerin hatte ihren Abschied selbst begründet: "Ich bin 30 Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen." Tickets gibt’s ab 49,90 Euro.

Abschied mit Hits: Michelle (53) bringt ihre "Zum letzten Mal"-Tour im Februar in die Stadthalle Chemnitz. © picture alliance/Geisler-Fotopress

"Theater der Welt"

Vom 18. Juni bis 5. Juli kommt Deutschlands großes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst nach Chemnitz. Neun internationale Kuratoren stellen das Programm zusammen, geplant sind rund 40 Produktionen - von Theater über Tanz bis Performance und Diskurs. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Größtes Problem: Chemnitz fehlt das Schauspielhaus als zentrale Veranstaltungsstätte. Das Festival soll daher dezentral "auf Bühnen, im Stadtraum und an außergewöhnlichen Orten" stattfinden. Weitere Informationen findet Ihr unter: www.theaterderwelt.de.

Die Kuratoren des Festivals "Theater der Welt" 2026 (v.l.) Ndèye Mané Touré (Senegal), Yuan Zhang (China), Joshua Dalledonne (Kanada), Srishti Ray (Indien), Rodrigo González Alvarado (Argentinien/Kolumbien), Simon Abrahams (Australien). © Sven Gleisberg

"Kosmos"

2026 steigt das "Kosmos"-Festival mit Musik, Debatten und Aktionen erstmals am 29. August. Damit findet es deutlich später statt als letztes Jahr, als Chemnitz Mitte Juni drei Tage lang im Ausnahmezustand war. Der Termin rückt nach hinten, weil nach den Diskussionen um Lärm und Naturschutz am Schlossteich (Brutzeit der Teichvögel) künftig sensibler geplant werden muss. Ausgerichtet wird das "Kosmos" diesmal von der Stadt, das Programm ist noch nicht veröffentlicht. Alle Informationen findet Ihr unter: kosmos-chemnitz.de.

Das "Kosmos" geht 2026 in die nächste Runde. © Kristin Schmidt

Martin Rütter

Abschied Nummer zwei. Auch Hundeprofi Martin Rütter (55) kommt mit seiner allerletzten Live-Tour "Schluss! Aus!" am 16. Dezember in die Stadthalle Chemnitz. Danach soll mit dem Tourleben endgültig Schluss sein. Warum er aufhört, erklärt er so: "Mein Fokus zurzeit liegt viel mehr auf Tierschutz." Außerdem wolle er den Moment nicht verpassen, "wenn’s noch richtig gut läuft". Tickets gibt's ab 52,40 Euro. Bonus für sein Abschiedsprogramm: pro verkaufter Karte sollen 50 Cent an den Tierschutz gehen.

Martin Rütter (55): Der bekannteste Hundetrainer des Landes sagt dem Tourleben "Schluss! Aus!" - Chemnitz steht 2026 noch auf der Liste. © imago/Star-Media

"K-Pop-Showdown"

Die K-Pop-Band Huntr/X stürmte 2025 mit Hits wie "Golden" die Charts. © IMAGO/imageSPACE