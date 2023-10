Unsere Tipps für Euren Feiertag in Chemnitz und Umgebung

Der Oktober ist fast geschafft, und wir können den letzten Tag des Monats ganz entspannt verbringen, denn es ist Feiertag. Dabei wird es gruselig, denn sowohl in Chemnitz als auch in der Miniwelt oder in Schloss Lichtenwalde wird Halloween gefeiert. Wer Geistern lieber aus dem Weg gehen will, ist beim Abfischen, dem Aronia-Fest oder bei der Modellbahn-Ausstellung an der richtigen Adresse.