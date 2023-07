Sandwelten, Schlagerparty und Co.: Das könnt Ihr alles am Samstag erleben

Rochlitz - Habt Ihr Lust auf einen etwas anderen Fahrspaß? Die Schienentrabis vom Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V. düsen am Feiertag zwischen Rochlitz und Göhren über die Schienen der einstigen Muldentalbahn. Die erste Abfahrt ist um 10 Uhr am Bahnhof Rochlitz (Bahnsteig 1). Weitere Touren starten um 12, 14 und 16 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt nach Göhren dauert knapp zwei Stunden und kostet 15 Euro, für Kinder 8 Euro. Bis Wechselburg kostet das Ticket 11 Euro, ermäßigt 6 Euro. Eine Reservierung unter Telefon 037384/ 6515 wird empfohlen.

Bad Elster - Der Sommerspaziergang ist ein kurzer Rundgang durch die königlichen Anlagen in Bad Elster. Im Mittelpunkt steht die Kulturlandschaft aus den historischen Parkanlagen, der stilprägenden Bäderarchitektur sowie den Veranstaltungsstätten des Sächsischen Staatsbades. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Tourist-Information (Badstraße 25). Die Teilnahme kostet 5 Euro, mit Kurkarte 4 Euro. Es wird um Voranmeldung bei der Tourist-Information (Telefon: 037437/53900 ) gebeten.

Chemnitz - "Einer für alle, alle für einen!" Bei diesem Schlachtruf weiß so gut wie jeder: Jetzt kommen die drei Musketiere. D'Artagnan will unbedingt zu der Gruppe dazugehören, doch das ist nicht so ganz einfach. Um von Athos, Porthos und Aramis als Musketier aufgenommen zu werden, gilt es einige Abenteuer zu bestehen. Welche das sind und ob d'Artagnans Traum in Erfüllung geht, erfahrt Ihr um 19 Uhr auf der Küchwaldbühne (Küchwaldring 34), bei der Aufführung von "Die drei Musketiere" im Chemnitzer Schauspielhaus. Karten gibt es ab 16 Euro.