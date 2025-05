Vom Anbaden bis zum Kinderfest: Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

Die Abgehärteten können auf jeden Fall heute in die Freibadsaison starten. Für alle anderen gibt es in Chemnitz und Umgebung auch einiges zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Kalt- oder Warmduscher? Die Abgehärteten können auf jeden Fall heute in die Freibadsaison starten. Für alle anderen gibt es in Chemnitz und Umgebung auch einiges zu erleben.

Kinderfest

Chemnitz - Auch in diesem Jahr lockt das CHARLIE Kinderfest zu einem riesengroßen Erlebnis-Spielplatz in die Chemnitzer Innenstadt. Auf Euch warten Hüpfburgen, Bastelstraßen, Riesenseifenblasen, süße Leckereien, Zaubershows aber auch sportliche Aktivitäten wie Bogenschießen, Skaten und Kampfsporttraining. Das Kinderfest hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Spaß für die ganze Familie: das CHARLIE Kinderfest. (Archivbild) © Haertelpress

Kli-Kla-Klangpfad

Chemnitz - Mal ins Horn stoßen, mit gespitzten Ohren an einer Saite zupfen oder so richtig in die Tasten hauen? Das können Kinder von 10 bis 18 Uhr beim Klangpfad im Atrium der Rathauspassagen Chemnitz. Dort sind unter anderem die "100Mozartkinder" und empfangen alle Kinder mit spannenden Stationen rund um Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente, Tasteninstrumente und Percussion. Mitmachen ist kostenfrei, es wird um Spenden gebeten.

Neben dem Kinderfest können sich Kinder beim Klangpfad an Instrumenten ausprobieren. (Symbolbild) © 123rf/dtatiana

Postkarten-Unikate

Chemnitz - Im Rahmen der Sonderausstellung "Schneeberger Geflecht" in den Kunstsammlungen Chemnitz könnt Ihr Euch von 14 bis 18 Uhr im Papierschöpfen ausprobieren. In "Walk-in"-Workshops auf dem Theaterplatz schöpft Ihr Euer eigenes Papier und arbeitet dabei Scherenschnitte mit Silhouetten von Chemnitz ein. Am Ende haltet Ihr einmalige Postkarten in den Händen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Gunzenhauser bietet Workshops auf dem Theaterplatz zum Papierschöpfen an. © Ralph Kunz

Pflanzentauschbörse im Museum

Chemnitz - Im Museum Gunzenhauser (Stollberger Straße 2) kommen Pflanzenliebhaber und Hobbygärtner am Samstag voll auf ihre Kosten. Zusammen mit dem BUND Chemnitz organisiert das Museum eine Pflanzentauschbörse im und ums Museum herum. Bringt Eure Ableger und Lieblingspflanzen zum Tauschen mit und erkundet die Ausstellung sowie die Zimmerpflanzen der 1920er Jahre. Die Börse geht von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Pflanzentauschbörse ist ein Pflichtbesuch für jeden Pflanzenliebhaber. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010

Starfucker

Chemnitz - Deutschland meistgebuchte "Rolling Stones" Tribute-Band gastiert am Samstagabend im Brauclub! Freut Euch auf die "Starfucker" mit Rockhaus-Sänger Mike Kilian am Mikrophon. "Let the Stones roll again" und bringt gemeinsam den Brauclub zum Brennen. Tickets gibt es für 19 Euro. Los geht's um 20 Uhr.

Im Brauclub dreht sich am Samstagabend mit "Starfucker" alles um die "Rolling Stones". © PR

Wasserspaßtag

Schwarzenberg - Vor und im Sonnenbad Schwarzenberg (Sachsenfelder Straße 20) wird von 10 bis 16 Uhr der große Wasserspaßtag gefeiert. Dabei darf natürlich auch ein Arschbombenwettbewerb nicht fehlen. Zudem gibt es einen Wasserlaufbahn-Sprint und Luftmatratzenwettrudern sowie feuchtfröhlichen Spiele-Spaß auch vor dem Schwimmbad.

Großen Spiele- und Badespaß gibt es heute in Schwarzenberg. (Symbolbild) © 123rf/fsstock

Start der Badesaison

Reichenbach - An vielen Orten startet am Samstag die Freibadsaison, so auch im vogtländischen Reichenbach. Doch bei der Wetterprognose von 15 Grad ist dies wohl vorerst etwas für die ganz harten "Anbader". Ein kleiner Anreiz bietet möglicherweise der freie Eintritt. Geöffnet hat das Bad von 10 bis 19 Uhr.

An diesem Wochenende wird es wohl doch noch etwas frisch im Wasser. (Symbolbild) © 123RF/yanlev

