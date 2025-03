Vom Dschungel zu den Beatles: Acht Ausflugstipps für Euren Sonntag

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Auch wenn die Sonne weiterhin teilweise auf sich warten lässt, gibt es in Chemnitz und Umgebung am heutigen Sonntag wieder viel zu erleben.

Chemnitz - Im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) gastiert am heutigen Sonntag die Show "Yesterday - A Tribute To The Beatles". Dabei verkörpern vier erstklassige Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr so authentisch, dass man sich bei einem Konzert der wahren Beatles glaubt.

Freut Euch auf einen Abend mit den großen Hits wie "Let It be", "Help", "Penny Lane" und "Hey Jude".

Der Musikabend beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 50,45 Euro.