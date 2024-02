03.02.2024 06:20 544 Von Baumesse bis Clubkonzert: Das ist in Chemnitz und Umgebung los

In Chemnitz und Umgebung ist am Wochenende eine Menge los, von Baumesse bis Jugendtag ist für jeden was dabei.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Eure Pläne für das erste Februar-Wochenende gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von Baumesse bis Stadtrundgang ist für jeden Geschmack etwas dabei. Habt einen schönen Samstag! Chemnitzer Baumesse Chemnitz - Bauen, Sanieren, Renovieren heißt es an diesem Sonntag noch einmal in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1), bei der Chemnitzer Baumesse. Rund 300 Aussteller sind bei der Messe dabei, mit Ideen und Angeboten rund ums Bauen, Handwerk, Gebäudetechnik, Immobilien und Finanzierung. Die Messe ist ab 10 Uhr geöffnet. Tickets können online gekauft werden. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. An diesem Wochenende findet in Chemnitz die Baumesse statt. © Kristin Schmidt Besuch im Nussknackermuseum Neuhausen - Ihr könnt von Nussknackern nicht genug bekommen? Dann seid Ihr im Nussknackermuseum (Bahnhofstr. 20-24) richtig. Mehr als 5000 Nussknacker haben dort inzwischen ein Zuhause gefunden. Die kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Norwegen, Österreich, den USA, Spanien, Polen, England und vielen anderen Ländern. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, für Kinder 2 Euro. Im Nussknackermuseum könnt Ihr mehr als 5000 Nussknacker entdecken. © Klaus Jedlicka "China - Japan - Korea" Musikinstrumente der Welt Markneukirchen - Im Vogtland könnt Ihr den Musikinstrumenten der Welt begegnen. Das Musikinstrumenten-Museum (Bienengarten 2) nimmt Euch mit auf eine Reise in den Fernen Osten. In der Sonderausstellung erfahrt Ihr, wie in China, Japan und Korea musiziert wird. Die Ausstellung ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt für die Sonderausstellung kostet 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Wer das komplette Museum besichtigen möchte, zahlt 6,50 Euro, ermäßigt 6 Euro. Im Musikinstrumenten-Museum könnt Ihr die unterschiedlichsten Instrumente entdecken. © Norbert Neumann Jugendtag im Wasserschloss Chemnitz - Die Jugendweihe steht vor der Tür, und Ihr habt noch keinen Plan, wie das Outfit aussehen soll? Beim Jugendtag im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) dreht sich alles um passende Kleidung, Typberatung, Schminken und Frisieren. Außerdem gibt es Ideen zur Freizeitgestaltung, wie Radball oder Segway, und es werden Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge vorgestellt. Der Jugendtag startet um 11 Uhr. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Beim Chemnitzer Jugendtag könnt Ihr Euch Anregungen für Eure Jugendweihe holen. © Sven Gleisberg Rundgang durch die Altstadt Annaberg-Buchholz - Zusammen mit den Gästeführern könnt Ihr auf Entdeckungstour durch die Annaberger Altstadt gehen. Dabei erfahrt Ihr Interessantes, Sagenhaftes und Kurzweiliges aus fünf Jahrhunderten Stadtgeschichte! Der Rundgang startet um 11 Uhr an der Tourist-Information (Buchholzer Straße 2). Die Teilnahme kostet 5 Euro, ermäßigt 4,50 Euro (mit Gästekarte). Achtung: Die Tickets müssen vor dem Start in der Tourist-Info gekauft werden! Bei einem geführten Rundgang könnt Ihr die Annaberger Altstadt entdecken. © Sven Gleisberg Schwanensee Chemnitz - Die Schwestern Odette und Odile wachsen unter der strengen Hand ihres Vaters auf, der ihr Leben bestimmt. Auf einem Jahrmarkt begegnen sie dem jungen Soldaten Siegfried, der sich sofort in Odette verliebt. Doch ihr Vater unterbindet das. Siegfried muss in den Krieg und als er verwundet wird, begegnet er im Traum Odette wieder, die da eine Schwanenprinzessin ist. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei "Schwanensee". Das Ballett wird um 19.30 Uhr im Chemnitzer Opernhaus am Theaterplatz gezeigt. Karten gibt es ab 20 Euro. Odette begegnet Siegfried im Traum als Schwanenprinzessin. © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi Party in der City Chemnitz – Im Chemnitz Brauclub (Neumarkt 2) steigt an diesem Samstagabend die Mega-Party für alle über 35, 50 oder älter. DJ Thomas K aus Dresden sorgt mit Hits aus den 80ern und den letzten Jahrzehnten für die richtige Tanzstimmung. Die Party beginnt um 20 Uhr. Tickets könnt Ihr online kaufen, ab 12 Euro. Ab 20 Uhr ist Party im Chemnitzer Brauclub. © PR RMC - A Tribute to Rammstein Zwickau - Der Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) ist im Rammstein-Fieber. Die tschechische Band RMC - A Tribute to Rammstein ist zu Gast. Freut Euch auf eine Show mit aufwendigen Kostümen, Accessoires und dem ein oder anderen Pyro-Effekt. Das Tribute-Konzert beginnt um 21 Uhr. Tickets gibt es online ab 21,98 Euro.

