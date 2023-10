Von Dinos bis Gruselspaß: Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung viel los, wie der Gruselspaß auf Burg Scharfenstein, Dinosaurier in Plauen oder der Sternenmarkt in Seiffen.

Von Victoria Winkel

Es ist Sonntag und damit richtig viel Zeit für die Familie. Die könnt Ihr unter anderem auf Burg Scharfenstein, beim Sterntaler in Lichtenwalde oder beim Zeitsprungtag verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Sterntaler im Schloss

Niederwiesa - Im Schloss Lichtenwalde (Schlossallee) geht es märchenhaft zu. Unter dem Motto "Sterntaler" werden Märchen aus aller Welt vorgestellt, angefangen von Gebrüdern Grimm über russische Märchen bis zu Märchen aus 1001 Nacht und wie sie im Verlauf der Jahrhunderte illustriert wurden. In der Erlebnisausstellung könnt Ihr selbst in die magischen Erlebniswelten eintauchen und Euch zum Beispiel im Wettstreit mit dem Gestiefelten Kater messen oder zu Rapunzel in den Turm klettern. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8 Euro und Familien zahlen 29 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Das Schloss und Park sind ab 10 Uhr geöffnet.

In Schloss und Park Lichtenwalde könnt Ihr die Ausstellung "Sterntaler" erleben. © Uwe Meinhold

Zeitsprungtag

Sachsen - Zahlreiche Museen, Burgen, Schlösser und Städten gehen an diesem Sonntag auf Zeitsprünge in die Vergangenheit. Bei verschiedenen Aktionen könnt Ihr in die Geschichte der Tourismusregion Zwickau eintauchen. Der Aktionstag findet von 10 bis 18 Uhr statt. Mit dabei sind unter anderem das Horch-Museum Zwickau, Schloss Wolkenburg, das Haus der Entdecker Reinsdorf oder das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna. Alle teilnehmenden Einrichtungen und Kommunen findet Ihr unter Zeitsprungland.de.

Das Esche-Museum ist einer der Orte, wo der Zeitsprungtag stattfindet. © Maik Börner

Verhextes Mittelalterdorf

Drebach - Auf Burg Scharfenstein (Schlossberg 1) geht es an diesem Sonntag verhext zu. Erlebt gespenstisches Treiben mit Gruselspielen, Spukgeschichten und Gaukelei. Im Mittelalterdorf gibt es viele Kreativangebote wie Laternenmasten, Kräutersalz herstellen und vieles mehr. Los geht es um 10 Uhr. Das Abenteuerticket kostet 15 Euro, ermäßigt 11 Euro und das Familienticket 40 Euro.

Auf Burg Scharfenstein wird es gruselig im verhexten Mittelalterdorf. © 123RF/subbotina

Jurassic Live Tour

Plauen - Achtung, frei laufende Dinosaurier! In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbach Straße 4) könnt Ihr die Urzeit-Echsen bei einer Live-Show hautnah erleben. Vom Baby-Saurier bis zum sieben Meter langen T-Rex ist alles dabei. Die 90-minütigen Shows finden um 11 und 15 Uhr statt und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 15 Euro, Kinder zahlen 12 Euro.

In der Festhalle Plauen findet die "Jurassic Live Show" statt. © marigranula/123 RF

9. Sternenmarkt

Seiffen - In Seiffen ist ja irgendwie immer Weihnachten und so hat schon seit ein paar Wochen der 9. Sternenmarkt, ein voradventlicher Weihnachtsmarkt, geöffnet. Gegenüber dem Spielzeugmuseum (Hauptstraße) könnt Ihr an verschiedenen Buden regionale Besonderheiten entdecken, Baumstriezel genießen und weihnachtliches Zubehör kaufen. Der Markt ist ab 11 Uhr geöffnet.

Nicht mehr lange bis Weihnachten, in Seiffen hat schon der erste Weihnachtsmarkt geöffnet. © PR/Reichelt

Dampfmaschine in Aktion

Chemnitz - Technikfans aufgepasst. Im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) wird ab 13 Uhr die historische Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Die Einzylinder-Gegendruck-Dampfmaschine von 1896 gehört zu den Highlights im Museum. Der Besuch der Vorführung ist kostenfrei und dauert etwa 30 Minuten. Das Museum selbst ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Im Chemnitzer Industriemuseum läuft heute wieder die Dampfmaschine. © Ralph Kunz

Der kleine Horrorladen

Eine Pflanze sorgt beim "kleinen Horrorladen" für Angst und Schrecken. © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz