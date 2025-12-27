Von Eis-Disco bis Fachkräftebörse: Das gibt's heute zu erleben

Die Familientreffen liegen hinter Euch und was nun? Wir haben sieben abwechslungsreiche Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Eis-Disco

Chemnitz - Zum letzten Mal in diesem Jahr findet im Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz (Wittgensdorfer Straße 2a) die Eis-Disco statt. Von 19 bis 22 Uhr hallen coole Beats und fetzige Musik durch die Halle. Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Mitfahren können alle, die mindestens 14 Jahre alt sind. Der Eintritt kostet ab 6,50 Euro.

Das letzte Mal in diesem Jahr findet im Jutta Müller Eissportzentrum die Eis-Disco statt. (Symbolbild) © 123rf/wanlopn

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Chemnitz - Der Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973 kommt auf die Bühne der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Um 16 Uhr sowie um 19.30 Uhr könnt Ihr der Musik von der Robert-Schumann-Philharmonie gespielt, während der Film auf der Leinwand zu sehen ist. Der Eintritt kostet ab 45,50 Euro.

Das beliebte Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" begleitet von der Robert-Schumann-Philharmonie gibt es am Samstag in der Stadthalle Chemnitz zu erleben. © Degeto/WDR/dpa

Rap meets Poetry Slam

Chemnitz - Im Rahmen der internationalen Kunstausstellung "Randlagen" erwartet Euch am Samstagabend im Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164) eine besonders heiße Show zwischen Rap und Poetry Slam. Freut Euch auf zwei aufstrebende Künstler aus Leipzig und Chemnitz: Odjillo (Rap) und Einfach Else (Poetry Slam). Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es für 10 Euro nur an der Abendkasse.

Auf der Bühne im Garagen-Campus stehen am Samstagabend Odjillo (Rap) und Einfach Else (Poetry Slam). (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

Simply all the Best

Chemnitz - Von ABBA, Backstreet Boys über Dua Lipa, Purple Disco Maschine bis hin zu Depeche Mode. Bei "Simply all the Best - Die Original Videoclip-Disko" erwarten Euch zahlreiche Videoclips verschiedener Jahrzehnte und Genres. Performt wird die Videomix-Show von VJ Dirk Duske von 21 bis 2 Uhr im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Der Eintritt kostet ab 20 Euro. Gäste im Retro-Outfit sind gerne gesehen.

Bei "Simply all the Best" bietet VJ Dirk Duske eine gigantische Videomix-Show. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Große Teenie-Party

Werdau - Auch in Werdau wird gefeiert - hier sind jedoch die Teenies im Alter von elf bis 16 Jahren eingeladen. In "Meiner Linde" (Wettinerstraße 32) erwartet die Jugend fake Schneebälle, ein XXL Konfetti-Countdown, alkoholfreie Cocktails, Hunderte gratis Give-aways und natürlich coole Musik. Tickets gibt es online für 11,99 Euro oder vor Ort an der Tageskasse.

In Werdau steigt am Samstag die große Teenie-Party. (Symbolbild) © 123rf/veiksme

Fachkräftebörse

Zwickau - Der frühe Vogel kann sich am Samstag im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses auf der Fachkräftebörse von 9 bis 13 Uhr über neue Jobmöglichkeiten in der Heimatregion informieren. Rund 38 Unternehmen aus der Region präsentieren sich unter dem Motto "Gute Jobs in deiner Heimat!" mit vielfältigen Stellenangeboten. Vertreten sind zahlreiche Branchen wie Handwerk, Industrie, Gesundheitswesen sowie kaufmännische Bereiche. Der Eintritt ist frei.

Die Fachkräftebörse findet wieder zwischen den Jahren statt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Weihnachtskonzert