02.03.2025 06:39 Von Eisfasching bis Kunsthandwerk: Das könnt Ihr heute alles erleben

Bevor am Montag die Schule wieder losgeht, gibt es am heutigen Sonntag in Chemnitz und Umgebung noch mal viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bevor am Montag die Schule wieder losgeht, gibt es am heutigen Sonntag in Chemnitz und Umgebung noch mal viel zu erleben. Eisfasching Chemnitz - Im Eissportzentrum Chemnitz (Wittgensdorfer Straße 2a) findet von 14 bis 18 Uhr ein großes Eisfaschingsfest statt. Außerdem wird der Saisonabschluss der Eisschnelllaufbahn eingeläutet. Kommt kostümiert und erhaltet einen kostenfreien Pfannkuchen von Schäfers Backstube. Ein Live-DJ begleitet den Nachmittag und sorgt für richtige Faschingsstimmung auf dem Eis. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Auch im Eissportzentrum Chemnitz wird Fasching gefeiert. (Archivbild) © Uwe Meinhold Puppentheater Chemnitz - Die Puppentheater-Inszenierung von "Die 7 Geißlein" ist ein wahrer Publikumsmagnet in ganz Deutschland. Am heutigen Sonntagnachmittag gastiert es im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschloßweg 6). Los geht's um 15 Uhr. Tickets gibt es für 15,50 Euro. Im Wasserschloss Klaffenbach gibt es "Die 7 Geißlein" zu sehen. © Uwe Meinhold Augenweide Chemnitz - Im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) wird es am Sonntag wieder magisch. Marc Weide (33) präsentiert in seinem Programm "Augenweide" noch innovativere Zauberei und noch mehr Comedy. Der junge Vater spricht unter anderem über Babykacke, erste Worte und alles, was eine frisch geschlüpfte Zaubermaus noch so hergibt. Los geht's um 17 Uhr. Tickets gibt es für 32,80 Euro. Marc Weide (33) spricht über seine neue Rolle als Vater. © PR Kinder-Faschings-Party Zwickau - Das Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" (Leipziger Straße 182) verwandelt sich ab 15 Uhr in ein buntes Faschingsparadies für Kinder, mit allem, was dazu gehört: Basteln, Kinderschminken und viele Leckereien. Im geschmückten Saal erwartet die großen und kleinen Gäste eine Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit Astrid und Alex von der DONIKKL Crew. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Kinder 8,50 Euro. Große Kinderfaschingsparty gibt es in Zwickau. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58 Schlossführungen Colditz Colditz - Schloss Colditz (Schlossgasse 1) ist noch in der Winterpause. Um 11 Uhr beginnt aber eine familienfreundliche Schlossführung, bei der man fesselnden Geschichten aus der Vergangenheit lauschen und das Schloss interaktiv kennenlernen kann. Die Teilnahmegebühr kostet 13 Euro, für Kinder 6,50 Euro. Um 13.30 Uhr schließt sich eine Schlossführung "1000 Jahre Schlossgeschichte" an, die einen Überblick über die vielseitigen Nutzungskapitel gibt. Die Teilnahmegebühr kostet 15 Euro, für Kinder 8,50 Euro. Im Schloss Colditz gibt es am heutigen Sonntag zwei Führungen. © dpa/Jan Woitas Beziehungskomödie Bad Elster - Die Ballettcompagnie des Theaters Liberec in Tschechien präsentiert William Shakespeares (1564-1616) berühmtes Stück "Der widerspenstigen Zähmung" aus dem Jahr 1594 als leidenschaftliches Tanzvergnügen. Die Geschichte führt das Publikum um 19 Uhr im König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) mit viel Ironie auf eine unterhaltsame Reise, die die besonderen Beziehungen zwischen Mann und Frau, Feuer und Wasser, Yin und Yang, Mars und Venus inszeniert. Der Eintritt kostet ab 19 Euro. "Der widerspenstigen Zähmung" gastiert im König Albert Theater Bad Elster. © Daniel Dancevsky Kunsthandwerkermarkt Lichtenstein - Im Kultur.Palais.Lichtenstein (Schloßallee 2) findet dieses Wochenende ein Kunsthandwerkermarkt statt. Auf Euch warten zahlreiche ausgewählte Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus fünf Bundesländern mit Erlesenem, Schönem, Verrücktem und Nützlichem aus deren Werkstätten. Natürlich dürfen auch handgemachte Musik und leckere Köstlichkeiten nicht fehlen. Der Markt hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Schnuppertag für Brautpaare Lichtenwalde - Ihr wollt heiraten und habt noch keine passende Location gefunden? Schaut Euch am heutigen Sonntag das Schloss Lichtenwalde und seinen Park an. Von 11 bis 15 Uhr könnt Ihr auch den Trausaal des Schlosses besichtigen. Der Eintritt hierfür ist frei. Das Schloss hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Traumhochzeit im Schloss Lichtenwalde? © Maik Börner Ritterschule Rochlitz - Neben der Färberei in der Schwarzküche können Kinder auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) auch an der Ritterschule teilnehmen. Jeweils um 11.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr erfahren Kids Wissenswertes über das Leben der Ritter. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre zahlen 5 Euro. Die Ritterschule ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. TAG24 wünscht Euch einen mittelalterlichen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: