Von Entenrennen bis Altstadtfest: Das ist am Sonntag alles los

Von Victoria Winkel

Entenrennen, Kirmes, Altstadtfest oder lieber historische Landmaschinen? In Chemnitz und Umgebung gibt es an diesem Sonntag die unterschiedlichsten Ausflugsmöglichkeiten und wenn Ihr noch keine Pläne habt, könnt Ihr einfach mal in unsere Tipps schauen.

Trödelmarkt

Chemnitz - Schnäppchenjäger aufgepasst: Auf dem Chemnitzer Markt ist Trödelmarktzeit. Von 8 bis 15 Uhr könnt Ihr an den Ständen Antiquitäten, Sammlerartikel, Spielsachen oder auch Trödel finden.

Auf dem Chemnitzer Markt ist Trödelmarkt. © Uwe Meinhold

Sommerrodelbahn

Oberwiesenthal - Sie war die erste Sommerrodelbahn in Sachsen und begeistert noch heute Jung und Alt. Auf der Sommerrodelbahn Oberwiesenthal (Vierenstraße 3c) könnt Ihr über neun rasante Kurven und eine S-Kurvenkombination den Berg hinuntersausen. Die Rodelbahn ist ab 10 Uhr geöffnet. Eine Einzelfahrt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro (Kinder bis 17 Jahre sowie Rentner und Personen mit Beeinträchtigung).

Über neun rasante Kurven könnt Ihr in Oberwiesenthal auf der Sommerrodelbahn ins Tal sausen. © Uwe Meinhold

Modellflugschau

Oederan - "Großes ganz Klein" heißt eine Sonderausstellung im Oederaner Museum und im Rahmen der Schau wird der Modellflugplatz (Fürstenweg) eine kleine Flugshow zeigen. Die Modellflugschau startet um 10 Uhr. Anschließend ab 14 Uhr könnt Ihr im Museum (Markt 6) ein Flugmodell basteln.

In Oederan ist Modellflugschau. © 123RF/dreamnikon

10. Internationales Stationärmotorentreffen

Burkhardtsdorf - Freunde von historischer Landtechnik kommen im Bulldog-Museum in Burkhardtsdorf (Topfmarkt 14) auf ihre Kosten. Ab 10 Uhr findet das 10. Internationale Stationärmotorentreffen statt. Es haben sich Teilnehmer aus ganz Deutschland. Tschechien, der Schweiz, den Niederlanden und Ungarn angemeldet. Dabei werden mehr als 100 historische Motoren und viele verschiedene Anbaugeräte erwartet. Es gibt auch ein tolles Rahmenprogramm, bei dem unter anderem die Hartmann-Dampfmaschine mehrfach vorgeführt wird.

Blick in das Bulldog-Museum in Burkhardtsdorf. © Markus Müller

Weinfest am Stadtpark

Limbach-Oberfrohna - An der Parkschänke am Stadtpark in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 2) findet ein kleines, feines Weinfest statt, der Weinbudenzauber. Dabei könnt Ihr Euch auch noch auf Hits von ABBA bis ZZ Top freuen. Was gespielt wird, entscheidet eine echte Bingo-Maschine, die auch mal von den Konzertbesuchern bedient werden darf. Das Weinfest beginnt um 13 Uhr.

Rund um die Parkschänke in Limbach-Oberfrohna findet der Weinbudenzauber statt. © Maik Börner

Chemnitzer Entenrennen

Chemnitz - Beim Seeberplatzfest gibt es an diesem Nachmittag einen besonderen Wettkampf: das Chemnitzer Entenrennen. Um 14 Uhr werden die gelben Renn-Enten zu Wasser gelassen. Das Rennen startet an der Bierbrücke. Wer noch einen der Wasservögel adoptieren will, kann das für 5 Euro online tun.

Die Rennenten sind wieder unterwegs, beim Chemnitzer Entenrennen. © Maik Börner

Altstadtfest

Leisnig - Künstler, Tänzer, Handwerker und Musikanten sind nur einige Attraktionen beim Altstadtfest in Leisnig. Die Innenstadt verwandelt sich in eine bunte Bühne, wo auch kulinarische Genüsse und Spaß für Groß und Klein nicht zu kurz kommen. Das Fest startet um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zum Altstadtfest in Leisnig wird es auch mal historisch. © PR

Kirmes in Grüna

Chemnitz - In den Chemnitzer Stadtteilen Grüna und Mittelbach wird gefeiert: Die Kirmes und die Feuerwehr. Die Grünaer Kameraden werden nämlich schon 160 Jahre. Fahrgeschäfte, leckeres Essen und ein buntes Rahmenprogramm bieten außerdem Spaß für Groß und Klein. Los geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, um 16 Uhr gibt es eine Modenschau und um 17 Uhr folgt ein Auftritt von "Bodo Martin und seine Mannschaft".