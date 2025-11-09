Von Erdmännchen bis zur Familien-Disco: Das könnt Ihr am Sonntag erleben
Chemnitz - Heute noch nichts vor? Kein Problem! Wir haben Euch wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.
Disco Family
Chemnitz - Das Luxor (Hartmannstraße 11) lädt ab 14 Uhr wieder zur großen Party für Kids und ihre Eltern. Dabei wird natürlich auch die echte Club-Atmosphäre mit DJ, Licht und Nebelmaschine nicht fehlen. Die Lautstärke ist jedoch an die kleinen Gäste angepasst.
Zudem gibt es einen Spielbereich, eine Bastelstraße, Glitzer- und Airbrushtattoos sowie eine Fotobox.
Der Eintritt kostet für Kinder ab einem Jahr 7 Euro und für Erwachsene 9 Euro.
Irish Experience
Chemnitz - Die Irish Dance Show "Irish Experience" ist ein Feuerwerk aus virtuosen Tap-Dance-Elementen und Folk Music.
Die Ausnahmetänzer begeistern ihr Publikum mit herausragenden solistischen Einlagen, ausgefeilten Choreografien, die Tradition und Moderne eindrucksvoll verbinden, sowie synchroner Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist.
Los geht's um 18 Uhr im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 47,45 Euro.
Versuch über meinen Großvater
Chemnitz - Das Rechercheprojekt "Versuch über meinen Großvater" vom Figurentheater Chemnitz feiert am Sonntag, um 18 Uhr, im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) seine Premiere.
Des Schweigens in der Familie, der Leerstellen überdrüssig, arbeitet sich Frida in die Biografie ihres Großvaters hinein, welche bis zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts reicht: Sie hat ihn nicht mehr kennengelernt, aber lauscht den Erzählungen ihrer Familie, blättert durch die Fotoalben, nimmt Stimmen von Zeitzeugen auf ...
Der Eintritt kostet 14 Euro.
Hautnah mit Waldemar Cierpinski
Chemnitz - Waldemar Cierpinski (75) ist der einzige Deutsche, der jemals einen Olympiasieg im Marathon errang - und das sogar gleich zweimal.
Wie er diese Sensationen selbst erlebt hat und wie es danach bei ihm weiterging - darüber redet er in intimer Atmosphäre am Sonntagabend im Wasserschloss Klaffenbach bei "hautnah".
Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 32,40 Euro.
Der eingebildete Kranke
Freiberg - Am Sonntagabend gibt's auf der Bühne Freiberg viel zu lachen. Mit "Der eingebildete Kranke" wird Euch die beliebteste Komödie des französischen Autor Molière präsentiert.
Dabei tyrannisiert Argan seine Mitmenschen mit eingebildeten Gesundheitsbeschwerden und andauernder schlechter Laune. Sein Tageswerk besteht darin, Tabletten zu zählen und Klistiere zu verlangen. Zudem versucht er, seine Tochter Angelique mit einem Arzt zu verkuppeln.
Ob das aufgeht, seht Ihr um 17 Uhr. Tickets gibt es ab 11 Euro.
Erdmännchennachwuchs im Tierpark Chemnitz
Chemnitz - Ach, wie niedlich! Im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) gibt es wieder Nachwuchs. Bereits zum zweiten Mal hat sich die Erdmännchen-Familie in diesem Jahr vergrößert.
Doch natürlich gibt's nicht nur die Kleinen zu bestaunen und zu beobachten.
Der Tierpark hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Wildnis pur und Angelparadies
Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gibt Euch Astrid Decker mit einer Multivisions-Show einen Einblick in die Reise mit dem Wohnmobil durch den Süden von Alaska.
Dabei seht Ihr alles, wofür Alaska bekannt ist: Bären, majestätische Seeadler und reißende Lachsflüsse. Abgelegene Orte ohne Strom umgeben von einer atemberaubenden Landschaft.
Der Vortrag beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet ab 12 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ab 8 Euro.
KreAktiv-Markt
Falkenstein - Im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (Treuener Straße 2, Oberlauterbach) findet von 11 bis 17 Uhr der KreAktiv-Markt statt.
Euch erwarten Handwerks-Kunst hautnah, tolle Mitmachangebote für Groß und Klein sowie zahlreiche Händler mit regionalen und selbst hergestellten Produkten.
Der Eintritt kostet 3 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 1 Euro.
TAG24 wünscht Euch einen kreativen Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: Sichtweise Fotografie, PR / Celtic Pressefoto Hans Kump,Mittelsächsisches Theater, Saskia Quinger/Tierpark Chemnitz