Von Erdmännchen bis zur Familien-Disco: Das könnt Ihr am Sonntag erleben

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Kein Problem! Wir haben Euch wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Disco Family

Chemnitz - Das Luxor (Hartmannstraße 11) lädt ab 14 Uhr wieder zur großen Party für Kids und ihre Eltern. Dabei wird natürlich auch die echte Club-Atmosphäre mit DJ, Licht und Nebelmaschine nicht fehlen. Die Lautstärke ist jedoch an die kleinen Gäste angepasst. Zudem gibt es einen Spielbereich, eine Bastelstraße, Glitzer- und Airbrushtattoos sowie eine Fotobox. Der Eintritt kostet für Kinder ab einem Jahr 7 Euro und für Erwachsene 9 Euro.

Großer Partyspaß für Groß und Klein erwartet Euch im Luxor. © Sichtweise Fotografie

Irish Experience

Chemnitz - Die Irish Dance Show "Irish Experience" ist ein Feuerwerk aus virtuosen Tap-Dance-Elementen und Folk Music. Die Ausnahmetänzer begeistern ihr Publikum mit herausragenden solistischen Einlagen, ausgefeilten Choreografien, die Tradition und Moderne eindrucksvoll verbinden, sowie synchroner Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist. Los geht's um 18 Uhr im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 47,45 Euro.

Im Carlowitz Congresscenter gastieren die Ausnahmetänzer der Irish Dance Show. © PR / Celtic Pressefoto Hans Kump

Versuch über meinen Großvater

Chemnitz - Das Rechercheprojekt "Versuch über meinen Großvater" vom Figurentheater Chemnitz feiert am Sonntag, um 18 Uhr, im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) seine Premiere. Des Schweigens in der Familie, der Leerstellen überdrüssig, arbeitet sich Frida in die Biografie ihres Großvaters hinein, welche bis zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts reicht: Sie hat ihn nicht mehr kennengelernt, aber lauscht den Erzählungen ihrer Familie, blättert durch die Fotoalben, nimmt Stimmen von Zeitzeugen auf ... Der Eintritt kostet 14 Euro.

Premiere von "Versuch über meinen Großvater" am Sonntagabend. © Nasser Hashemi

Hautnah mit Waldemar Cierpinski

Chemnitz - Waldemar Cierpinski (75) ist der einzige Deutsche, der jemals einen Olympiasieg im Marathon errang - und das sogar gleich zweimal. Wie er diese Sensationen selbst erlebt hat und wie es danach bei ihm weiterging - darüber redet er in intimer Atmosphäre am Sonntagabend im Wasserschloss Klaffenbach bei "hautnah". Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 32,40 Euro.

Waldemar Cierpinski (75) ist zu Gast bei "hautnah" im Wasserschloss Klaffenbach. (Archivfoto) © Ralph Kunz

Der eingebildete Kranke

Freiberg - Am Sonntagabend gibt's auf der Bühne Freiberg viel zu lachen. Mit "Der eingebildete Kranke" wird Euch die beliebteste Komödie des französischen Autor Molière präsentiert. Dabei tyrannisiert Argan seine Mitmenschen mit eingebildeten Gesundheitsbeschwerden und andauernder schlechter Laune. Sein Tageswerk besteht darin, Tabletten zu zählen und Klistiere zu verlangen. Zudem versucht er, seine Tochter Angelique mit einem Arzt zu verkuppeln. Ob das aufgeht, seht Ihr um 17 Uhr. Tickets gibt es ab 11 Euro.

Da bleibt kein Auge trocken: Auf der Bühne Freiberg wird "Der eingebildete Kranke" aufgeführt. © Mittelsächsisches Theater

Erdmännchennachwuchs im Tierpark Chemnitz

Chemnitz - Ach, wie niedlich! Im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) gibt es wieder Nachwuchs. Bereits zum zweiten Mal hat sich die Erdmännchen-Familie in diesem Jahr vergrößert. Doch natürlich gibt's nicht nur die Kleinen zu bestaunen und zu beobachten. Der Tierpark hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr gibt's Nachwuchs bei den Erdmännchen im Tierpark Chemnitz. © Saskia Quinger/Tierpark Chemnitz

Wildnis pur und Angelparadies

Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gibt Euch Astrid Decker mit einer Multivisions-Show einen Einblick in die Reise mit dem Wohnmobil durch den Süden von Alaska. Dabei seht Ihr alles, wofür Alaska bekannt ist: Bären, majestätische Seeadler und reißende Lachsflüsse. Abgelegene Orte ohne Strom umgeben von einer atemberaubenden Landschaft. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet ab 12 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ab 8 Euro.

Astrid Decker erzählt in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna von ihrer Reise durch Alaska. (Symbolfoto) © 123rf/sergeyback

KreAktiv-Markt