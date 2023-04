Von Gartenbahntreffen bis Maifeuer: Das könnt Ihr am letzten Sonntag im April erleben

Schon ist der April wieder vorbei. Am letzten Sonntag in diesem Monat könnt Ihr so einiges unternehmen, um die Wartezeit auf den Wonnemonat Mai zu verkürzen. In der Miniwelt findet zum Beispiel das Gartenbahntreffen statt und in Freiberg könnt Ihr beim Maifeuer dabei sein. Schaut einfach mal in unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.