Von Kunsthandwerk bis Puppentheater: Hier könnt Ihr heute was erleben

Egal ob Sonne oder Regen, unsere sieben Sonntagstipps halten so viel Abwechslung bereit, dass das November-Wetter da draußen machen kann, was es will!

Augustusburg - Buntes Markttreiben lockt an diesem Sonntag auf Schloss Augustusburg . Beim Kunsthandwerkermarkt präsentieren Manufakturen Schönes, Verrücktes und Nützliches aus ihren eigenen Werkstätten. Hier findet Ihr Schätze, die es in gängigen Geschäften nicht gibt, wie liebevolle Einzelanfertigungen. Der Markt findet ab 10 Uhr statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Museen im Schloss können nur mit einem Veranstaltungsticket besucht werden. Markt und ein Museum kosten 10 Euro Eintritt.

Chemnitz - Was gibt es bei den Wildkatzen zum Mittag? Wer schon immer mal dieser Frage nachgehen wollte, ist um 11 Uhr im Wildgatter Oberrabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) richtig. Die Pfleger nehmen Euch am Gehege mit zu einer öffentlichen Fütterung. Das Wildgatter selbst ist schon ab 9 Uhr geöffnet. Hier erwarten Euch Luchse, Wisente, Rotwild und viele andere Tiere. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Plauen - Im Narva Keramikstudio in Plauen (Mückenberger Straße 5, Hinterhof) könnt Ihr schon in Vorweihnachtsstimmung kommen. Auf dem Adventsmarkt gibt es handgefertigte Keramiken für Weihnachten. Im Weihnachtskaffee gibt es dann auch noch die passende Stärkung. Der Markt findet von 10 bis 15 Ihr statt.

Waldenburg - Wie sah das Leben in Schloss Waldenburg (Peniger Straße 10) am Anfang des 20. Jahrhunderts aus? Magd Feli nimmt Euch mit auf eine Reise in die Zeit von Fürst Otto Victor II von Schönburg-Waldenburg. Die Führung findet am heutigen Sonntag zweimal statt, um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets können online bestellt werden.