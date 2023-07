Von Rollschuhbahn bis Rodelspaß: Das sind unsere Sonntags-Tipps für Euch

Von Rollschuhbahn bis Oldtimer ist bei unseren Tipps an diesem Sonntag in Chemnitz und Umgebung für jeden Geschmack etwas dabei.

Von Victoria Winkel

Es ist mal wieder Zeit für einen Ausflug. Wer noch keine Idee hat, was er an diesem Sonntag erleben will, sollte unbedingt in unsere Tipps schauen. Von Rollschuhbahn bis Oldtimer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

"Das Kleid als Kunstwerk"

Lunzenau - Im Schloss Rochsburg in Lunzenau (Schlossstraße 1) könnt Ihr aktuell die Sonderausstellung "Das Kleid als Kunstwerk - Schätze aus der Stiftung August Ohm" besuchen. Gezeigt werden Textilien des 16. und 17. Jahrhunderts, Avantgarde-Mode des 18. und 19. Jahrhunderts, Haute Couture des 20. Jahrhunderts bis zur Vintage-Fashion von heute. Die Sonderausstellung ist damit auch eine ideale Ergänzung zur bestehenden Kostümausstellung im Schloss. Das Schloss ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Modeinteressierte kommen bei der aktuellen Sonderausstellung auf Schloss Rochsburg auf ihre Kosten. © PR/Schloss Rochsburg

Waldschlößchenparkfest

Annaberg-Buchholz - Im Waldschlößchenpark (Waldschlößchenstraße) in Annaberg-Buchholz wird an diesem Sonntag gefeiert. Das Waldschlößchenfest startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wiesa, außerdem könnt Ihr Euch auf Erzgebirgische Lieder mit Jörg Heinicke und De Ranzn freuen, The Flavours Minis (TSV Buchholz), Ballonmodellieren, Hüpfburgen und Kinderprogramm mit Ronny der Bär freuen.

Beim Waldschlößchenparkfest gibt es auch eine Hüpfburg. © 123RF/fotoyou

Fahrt mit der Preßnitztalbahn

Jöhstadt - Die Preßnitztalbahn dampft an diesem Sonntag wieder durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal. Die erste Fahrt startet am Bahnhof Jöhstadt um 10.05 Uhr und kommt um 10.42 Uhr in Steinbach an. Dort startet der Zug dann wieder um 11 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden im zwei-Stunden-Rhythmus statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.

Die Preßnitztalbahn ist ab 10.05 Uhr im Erzgebirge unterwegs. © Christof Heyden

Rollschuhbahn auf dem Johannisplatz

Limbach-Oberfrohna - Wer Schlittschuhlaufen liebt, der mag meist auch Rollschuhlaufen. Auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ist während des Sommers eine Bahn nur für Rollschuhläufer und alle, die es werden wollen, geöffnet. Natürlich können auch Inline Skates auf der Rollschuhbahn genutzt werden. Die Bahn ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder zahlen 3 Euro.

In Limbach-Oberfrohna gibt es in diesem Sommer eine Rollschuhbahn. © Uwe Meinhold

Rodelspaß im Sommer

Seiffen - Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn macht jedem Spaß, egal welche Altersklasse. In Seiffen (Bahnhofstraße 18b) könnt Ihr auf der über 900 Meter langen Strecke durch 15 Kurven sausen, davon 9 Steilkurven, mehrere kleinere Schikanen passieren und auf einem Riesenjump sogar etwas abheben. Die Sommerrodelbahn ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Rodler ab 15 Jahre zahlen 3,50 Euro für eine Einzelfahrt, Kinder (5-7 Jahre) 1 Euro, Schulkinder (8-14 Jahre) 2,50 Euro.

Auf der Sommerrodelbahn in Seiffen könnt Ihr eine 900 Meter lange Strecke fahren. © Uwe Meinhold

11. August Horch Klassik

Bad Elster/Zwickau - Die August Horch Klassik rollt wieder durch die Region. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr machen die Oldtimer Station in den Königlichen Anlagen in Bad Elster. Zur Mittagspause werden mehr als 100 Oldtimer und Motorräder erwartet und Interessierte haben die Gelegenheit, automobile Geschichte in strahlendend-authentischer Kulisse hautnah zu erleben. Wer es in dem Zeitraum nicht nach Bad Elster schafft, kann ab 16.15 Uhr an der Prämierung der August Horch Klassik am Horchmuseum (Audistraße 7) in Zwickau miterleben.

Die August Horch Klassik ist wieder in der Region unterwegs. © Maik Börner

"Gebaute Harmonie"

Chemnitz - Gästeführerin Martina Wutzler nimmt Euch am heutigen Sonntag mit auf einen Rundgang durch die Parkanlage der ehemaligen Blindenschule an der Flemmingstraße. Bei dem Spaziergang lernt Ihr nicht nur die Schönheit der über einhundertjährigen Anlage, sondern auch die Geschichte kennen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Endhaltestelle 31/62 (Flemmingstraße). Die Teilnahme kostet 9 Euro.

Gästeführerin Martina Wutzler führt Euch durch einen besonderen Teil von Chemnitz, den Park der ehemaligen Blindenschule. (Archivbild) © Uwe Meinhold