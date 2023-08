Von Wurzelfest bis "Rock am Teich": Das könnt Ihr am Samstag alles erleben

Wurzelfest in Bockau oder bei der "Miniwelt bei Nacht" in Lichtenstein oder ABBA in Chemnitz: An diesem Wochenende gibt es viel zu erleben.

Von Victoria Winkel

Die Sommerferien gehen in die letzte Runde und es steht nur noch eine Woche Ferienspaß an. Wenn Ihr an diesem Wochenende noch einmal einen schönen Ausflug machen wollt, habt Ihr eine Menge Gelegenheiten dazu, wie beim Wurzelfest in Bockau oder bei der "Miniwelt bei Nacht". Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Miniwelt bei Nacht

Lichtenstein - Am heutigen Samstag könnt Ihr die Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) auf eine ganz neue Art kennenlernen: bei Nacht. Der Miniaturpark hat extra lange geöffnet und die Bauwerke werden beleuchtet. Ihr könnt entspannt an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt vorbeiwandern, Live-Musik erleben und etwa lecker essen. Die Miniwelt ist von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Die Miniwelt in Lichtenstein hat an diesem Samstag extra lange geöffnet. © PR

Marktfest

Crimmitschau - Beim Marktfest in Crimmitschau wird Euch von vormittags bis in den Abend ein buntes Programm geboten. Los geht es um 9.45 Uhr mit dem Einzug des Fanfarenzugs Crimmitschau und anschließendem Konzert. Weitere Highlights sind die Road Runners mit einer Rock'n'Roll-Tanzshow um 13.30 Uhr/16.30 Uhr, um 14 Uhr folgt eine Modenschau, um 17 Uhr stellen sich die Eispiraten vor und ab 20 Uhr ist Party angesagt. Das komplette Programm findet Ihr online unter Crimmitschau.de.

Auch die Eispiraten sind beim Marktfest in Crimmitschau dabei. © Mario Jahn

50. Bockauer Wurzelfest

Bockau - In Bockau findet an diesem Wochenende das 50. Wurzelfest statt, zu Ehren der Angelika-Wurzel. Höhepunkt ist der Festumzug, der um 13 Uhr an der Kreuzung Dorfbachweg/Jägerhausstraße beginnt, und endet auf dem Festplatz an der Grundschule (Schulstraße 7). Neben etwa 350 Teilnehmern und 40 Fahrzeugen werden auch vier Kapellen bei dem Umzug dabei sein. Gegen 22 Uhr ist außerdem noch ein Feuerwerk geplant.

Wanderung mit Mönch Michael

Grünhain-Beierfeld - Mönch Michael nimmt Euch in Grünhain-Beierfeld mit auf Tour und lüftet unterwegs so manches "Klostergeheimnis". Die etwa zweistündige Wanderung in die Umgebung von Grünhain-Beierfeld beginnt am König-Albert-Turm (Alte Bernsbacher Straße 1) und endet auch dort wieder. Los geht es um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist unter Telefon 03774/640744 oder post@spiegelwald.de möglich.

In Grünhain-Beierfeld nimmt Euch Mönch Michael mit auf eine zweistündige Wanderung. © 123rf/zhukovvvlad

Besuch in der Freizeitanlage

Plauen - Hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. In der Freizeitanlage Syratal Plauen (Hainstraße 1) könnt Ihr mit der Parkeisenbahn fahren (einfache Fahrt zwei Euro/Erwachsene, 1,50 Euro/Kinder), einen Streichelzoo besuchen, Minigolf spielen (drei Euro/Erwachsene, 2,50 Euro/Kinder) oder auf einem Verkehrsübungsplatz mit Minicars durch die Landschaft düsen und einen Parcours absolvieren (einfache Fahrt 1,90 Euro). Die Freizeitanlage ist ab 13 Uhr geöffnet.

In der Freizeitanlage gibt es auch einen Streichelzoo. © 123RF michelangeloop

Palm Beach Open Air

Zwickau - Am Flugplatz Zwickau (Reichenbacher Straße 131) findet ab 19 Uhr das große Palm Beach Open Air statt. Freut Euch auf DJ Finish, DJ Genji, B-Tight, Brandon, Lunax und Juizzed. Tickets gibts für 15,99 Euro online.

Am Flugplatz Zwickau ist Party angesagt. © 123RF/pitinan

Rock am Teich

Schneeberg - Am Filzteich Schneeberg (Am Filzteich 3) wird es rockig: Um 19 Uhr beginnt "Rock am Teich" mit BOSSTIME (ab 22.30 Uhr) - Europas gefragteste Bruce Springsteen Tribute Band - und Metallica Revival Beroun (20.30 Uhr). Außerdem gibt es zum Auftakt und auch zum Ausklang Disco mit Enrico Pohl. Karten gibt es für 35 Euro, mit Silberstrom Card 25 Euro. Das Strandbad ist wegen des Konzerts nur bis 19 Uhr geöffnet.

Die Bruce Springsteen Tribute Band "Bosstime" ist bei Rock am Teich dabei. © PR

"Waterloo" auf der Küchwaldbühne

Chemnitz - Auf der Küchwaldbühne (Küchwaldring 34) geht es um 19.30 Uhr zurück in die wilden 70er. Bei der ABBA-Show "Waterloo" könnt Ihr Euch auf die größten Hits der schwedischen Popband freuen. Außerdem sind auch "Geier Sturzflug". Tickets gibt es online für 50,40 Euro.

Ab 19.30 Uhr findet auf der Küchwaldbühne die ABBA-Show "Waterloo" statt. © Ralph Kunz