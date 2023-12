Weihnachtsmärkte, Bergparade & Co.: Das ist alles los am Samstag

Am Samstag vor dem 3. Advent wird es wieder weihnachtlich mit Bergparaden in Schwarzenberg und Zwickau und dem Hunde-Weihnachtsmarkt in Chemnitz.

Von Victoria Winkel

Wie die Zeit vergeht ... Schon haben wir das dritte Adventswochenende und Weihnachten rückt immer näher. Wer die Wartezeit verkürzen will, dem empfehlen wir einen Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte in der Umgebung oder Ihr werdet im Hobbyraum im Foyer vom smac kreativ. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Weihnachtsmarkt in der Westernstadt

Geyer - Auch in der Westernstadt "Old Miners Creek" (Badstraße in Geyer) ist Weihnachten. Mehr als 200 Glitzersternchen erleuchten den Weihnachtsmarkt und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei und nimmt Wunschzettel entgegen. Der Weihnachtsmarkt findet von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Auch der Weihnachtsmann ist in der Westernstadt zu Gast. © 123RF / Luckybusiness

Hobbyraum

Chemnitz - Im Rahmen der Sonderausstellung "Home Sweet Home" im smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) ist im Museums-Foyer ein Hobbyraum entstanden. Ihr könnt aus bunten Bausteinen Eure Traumwohnung bauen, aus Salzteig Weihnachtsgeschenke basteln oder Origami-Papiermöbel fertigen. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Die Unkosten betragen ein Euro für das Material.

Zur Ausstellung "Home Sweet Home" ist im Foyer vom smac ein "Hobbyraum" entstanden. (Foto zeigt die Ausstellung) © Kristin Schmidt

Besuch im Gößner

Annaberg-Buchholz - Das Silberbergwerk "Im Gönner" ist Teil des Erzgebirgsmuseums (Große Kirchgasse 16), mitten in der Annaberger Innenstadt. Das Bergwerk, das auf eine 500-jährige Geschichte zurückblickt und aus der Zeit der Stadtgründung stammt, wurde erst 1992 wiederentdeckt. Ihr könnt in bis zu 24 Metern Tiefe Stollen, Schächte und originale Abbauspuren aus der Zeit der Stadtgründung entdecken. Führungen durch das Silberbergwerk sind um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr möglich. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Besuch ist erst für Kinder ab 6 Jahren möglich.



Bei einer Führung könnt Ihr das Besucherbergwerk "Im Gößner" kennenlernen. © Uwe Meinhold

Weihnachtsmarkt in der Bergstadt

Schwarzenberg - In Schwarzenberg sind die Trachtenträger unterwegs! Ab 17 Uhr startet in der Bergstadt die traditionelle Bergparade. Der Aufzug beginnt am Bahn- und Busbahnhof und verläuft über die Bahnhofstraße zum Markt. Dort findet zum Abschluss das Bergzeremoniell statt. Übrigens: Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt öffnen schon um 11 Uhr, das Live-Programm startet um 14 Uhr.



In Zwickau könnt Ihr an diesem Samstag die Bergparade erleben. © Ralph Koehler/Propicture

Bergparade in der Muldestadt

Zwickau - Freunde von Bergparaden haben am Samstag die Qual der Wahl. Während in Schwarzenberg der Umzug erst am späten Nachmittag startet, findet die Zwickauer Bergparade schon um 14 Uhr statt. Die Uniformträger starten am Glück-auf-Center (Äußere Schneeberger Straße 100) und laufen von da aus in die Innenstadt zum Platz der Deutschen Einheit. Die Buden öffnen um 11 Uhr.

Höhepunkt des Schwarzenberger Weihnachtsmarkts ist die große Bergparade. © Kristin Schmidt

Hunde-Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Auf diesem Weihnachtsmarkt dreht sich alles um den besten Freund des Menschen: Von 12 bis 18 Uhr findet im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) der Chemnitzer Hundeweihnachtsmarkt statt. Von Accessoires, Bekleidung bis zu Hundekeksen gibt es hier alles für den vierbeinigen Liebling. Und auch Katzenbesitzer kommen nicht zu kurz: Es gibt ebenso ein großes Angebot für alle Stubentiger. Eintritt: 5 Euro, Hunde haben freien Eintritt, dürfen aber nur mit gültigem Impfpass (Tollwutimpfung) zur Veranstaltung.

Im Wasserschloss Klaffenbach findet der Hunde-Weihnachtsmarkt statt. © sinnawin/123RF

2-Euro-Party

Chemnitz - In der ONE Discothek in Chemnitz (Brückenstraße 17) steigt ab 22 Uhr die 2-Euro-Party. Das heißt, dass nicht nur der Eintritt zwei Euro kostet, sondern auch alle 30 Minuten neue zwei Euro-Specials starten. Dazu gibt es EDM, Charts, 90er, 2000er, Black, Deutschrap und Partyhits. Tickets können online gekauft werden.

In der ONE Discothek in Chemnitz wird an diesem Samstag gefeiert © 123RF/vershininphoto