13.06.2026 08:05 Am Samstag ist wieder viel los: Mit diesen Ausflugszielen ist keine Zeit für Langeweile

Auf die neue Skaterbahn oder gemütlich Live-Musik bei einem kühlen Getränk lauschen? Der Samstag hat in Chemnitz und Umgebung auf jeden Fall viel zu bieten.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auf die neue Skaterbahn mit viel Action oder gemütlich Live-Musik bei einem kühlen Getränk lauschen? Auch das "Dschungelbuch" wartet auf Euch. Der Samstag hat in Chemnitz und Umgebung auf jeden Fall viel zu bieten.

Musik, Genuss und Sommerflair

Chemnitz - Wie wäre es mit einem entspannten Samstag in der Chemnitzer Innenstadt mit Musik, guter Gesellschaft und kulinarischen Genüssen? All das erwartet Euch beim diesjährigen "City Jazz & Friends" von 12 bis 22 Uhr in der Inneren Klosterstraße sowie auf dem Jakobikirchplatz. Einfach vorbeikommen, genießen und den Sommer in der City erleben.

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"City Jazz & Friends" vereint gute Musik, nette Gesellschaft und leckere Drinks. © exclusiv events/PR

Neue Funsporthalle eröffnet

Chemnitz - Auf dem Gelände der Schönherrfabrik (Schönherrstraße 8) feiert eine neue Roll- und Funsporthalle am Samstag ihre große Eröffnung. Ab 13 Uhr könnt Ihr Euch die Räumlichkeiten ansehen, um 14 beginnt dann der offizielle Teil. Im Außenbereich erwarten Euch zudem mobile Rampen und eine Fingerboard-Area. Natürlich könnt Ihr auch bereits die ersten Lines fahren.

Maximilian Malner (27, l.) und Denis Wolf (37) testen schon einmal die neue Anlage. © Uwe Meinhold

Oldie-Nacht

Chemnitz - Im Kraftverkehr Chemnitz (Frauenhoferstraße 60) könnt Ihr Euch auf eine Reise in die Vergangenheit freuen. Ab 18 Uhr stehen Originalstars aus Bands wie CCR, The Lords, New Amen Corner, der Glitterband und anderen auf der Bühne. Sie bringen die Musik der 1960er und 1970er Jahre zurück und laden zu einer unvergesslichen Oldienacht ein. Die Konzerttickets kosten ab 69,90 Euro.

Das Kraftverkehr hat viele Events zu bieten. An diesem Samstag die "Oldie-Nacht". © Ralph Kunz

Das Dschungelbuch

Chemnitz - Wer hat den Disney-Film "Das Dschungelbuch" als Kind nicht gesehen? Auf der Küchwaldbühne Chemnitz (Am Sechserweg) feiert das Dschungelabenteuer am Samstag seine Premiere. Wer die Geschichte vom Menschenjungen Mowgli auf der Küchwaldbühne erleben möchte, hat um 17 Uhr die Möglichkeit. Auch bei diesem Stück begegnet Mowgli neben vielen Freunden wie dem Bären Baloo und dem schwarzen Panther Bagheera auch der Schlange Kaa und dem Tiger Shere Khan, die es nicht gut mit ihm meinen. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Auf der Küchwaldbühne Chemnitz feiert "Das Dschungelbuch" am Samstagabend Premiere. © Theater Chemnitz / Nasser Hashemi

Filzteichfest

Schneeberg - Am Filzteich in Schneeberg findet dieses Wochenende das große SILBERSTROM Filzteichfest statt. Nach einem ereignisreichen Freitag geht das bunte Unterhaltungsprogramm um 10 Uhr weiter mit 20 Hüpf- und Erlebnisburgen. Ab 15.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit dem Tanzprojekt "Keen on Rhythm", der Sportakrobaten Grünhain-Schwarzenberg, dem BMX-Influencer Chris Böhm, Mazze Wiesner und Band, "Anstandslos und Durchgeknallt" und vielem mehr. Alle weiteren Informationen findet Ihr unter: silberstrom.de/events/silberstrom-filzteichfest

Sinfonie der Farben

Annaberg-Buchholz - Die KÄT-Zeit neigt sich schon wieder dem Ende zu. Natürlich darf auch dieses Jahr das traditionelle Abschlussfeuerwerk nicht fehlen. Ab 22.30 Uhr verwandelt sich rund 15 Minuten lang der Himmel über dem Pöhlberg in ein buntes Lichtermeer. Die Annaberger Kät hat an diesem Tag von 13 bis 1 Uhr geöffnet.

KÄT-Zeit in Annaberg und die Besucher stehen Kopf! Seit letztem Jahr könnt Ihr auch mit dem Loop Figher fahren. © Uwe Meinhold

Sommer-Party

Freiberg - Der Schlosshof Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4) wird ab 21 Uhr zu Freibergs größtem Open-Air-Dancefloor. Dabei geht es musikalisch durch drei spannende Jahrzehnte: die 1990er, 2000er und 2010er. Von Boybands und Eurodance über Pop- und R’n’B-Classics bis zu Clubsounds der letzten Jahre reicht der Soundtrack des Abends von DJ Le More und DJ Paddixx inklusve Lasershow. Der Eintritt kostet ab 10 Euro.

Die Freiberger Sommernächte gehen wieder los. © PR

Fantasy-Festival

Augustusburg - Bis Sonntag läuft auf dem Gelände vom Schloss Augustusburg noch das große Fantasy-Festival "Annotopia". Dort tummeln sich Fabelwesen aller Art und aus den unterschiedlichsten Zeitaltern, außerdem viktorianische Steampunks und Ritter aus dem Mittelalter. Es gibt verschiedene Musik-Acts, Cosplay, Manga, eine Fechtschule, Artistik, Gaukelei und vieles mehr. Das Festival geht am Samstag von 11 bis 0 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die Tickets kosten ab 15,50 Euro, ermäßigt ab 11,50 Euro.

Zum ersten Mal findet das Fantasy-Festival "Annotopia" auf Schloss Augustusburg statt. Auch Musikkünstler Nautilus ist mit dabei. © PR / Noa Entertainment

Dart-Turnier mit Max Hopp und Mario Basler

Zwickau - Der Gasthof Vogelsiedler in Zwickau (Lerchenweg 60) feiert sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich dafür vie Besonderheiten einfallen lassen. Von Live-Cooking über Lasershow, Hüpfburg bis hin zu Motorsport zum Anfassen. Natürlich darf auch das Dart-Turnier zwischen den beiden Legenden Max Hopp (29) und Mario Basler (57) um 17 Uhr nicht fehlen.

Ein Dart-Turnier zwischen Max Hopp (29) und Mario Basler (57). © PR

Löffelmacherfest