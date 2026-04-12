XXL-Osterei, Ritter und Paris: Das gibt's heute zu entdecken und zu erleben
Chemnitz - Der letzte Tag der Osterferien stimmt die Gemüter sicherlich etwas traurig. Aber die Sonne lacht und es gibt in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. TAG24 wünscht Euch einen schönen letzten Ferientag.
Ganz Paris träumt von der Liebe
Chemnitz - Bühne frei für die musikalische und romantische Komödie "Ganz Paris träumt von der Liebe" mit Stefanie Hertel (46). Schwungvolle Melodien und humorvolle Szenen in einem turbulenten und farbenfroh gezeichneten Paris der 1960er-Jahre erwarten Euch.
Dort treffen sich Gaby, die eigentlich den Präsidenten heiraten soll und die Verantwortung scheut, und Andrew, der von seiner Frau zurückgelassen wurde.
Der Theaterspaß beginnt um 16 Uhr im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 51,75 Euro.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Fischer und Jung
Chemnitz - Im Brauclub (Neumarkt 2) gibt es auch viel zu lachen. In der Komödie "Fischer und Jung - Mädelsabend" geht es um Freundschaft, Verzweiflung, Mut und Größenwahn.
Die beiden Komiker Guido Fischer und Björn Jung strapazieren mit ihren schräg-skurrilen Shows die Lachmuskeln der Zuschauer.
Einlass ist ab 19 Uhr, los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 30 Euro.
Ritter-Führung
Frohburg - "Ritterliches auf Burg Gnandstein" kann am Sonntag um 11 Uhr bei einer Familienführung in der Burg Gnadstein (Burgstraße 3) entdeckt werden.
Dabei gibt es jede Menge Fragen und Antworten rund um das Leben der Ritter, ihre Rüstung, Lehrzeit und einiges mehr. Die Teilnahme kostet 9,50 Euro, ermäßigt 7 Euro. Um auf Nummer sicher zu gehen, meldet Euch vorher online an.
Dunkle Vergangenheit
Rochlitz - Rätselhaft und mysteriös präsentiert sich am Sonntag das Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Um 11 und 14 Uhr könnt Ihr an der Führung "Schwarze Geschichten - die dunklen Seiten der Schlossgeschichte" teilnehmen.
Dabei geht es in die finstere Vergangenheit der Gemäuer, und Ihr erfahrt, welche Schwierigkeiten die verschiedenen Epochen so mit sich brachten. Die Führung ist ab einem Alter von 12 Jahren geeignet.
Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro, für Kinder 6,50 Euro.
Meldet Euch am besten auch hier online vorher an.
Kreative Illusionen
Limbach-Oberfrohna - Mellow (33) ist Deutscher Meister der Zauberkunst und möchte Euch am Sonntag zum Lachen und zum Staunen bringen. Er erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine.
Auch das Publikum wird Teil seines Programms.
Zu erleben ist er in der Stadthalle (Jägerstraße 2). Tickets gibt es ab 32 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ab 28,20 Euro.
Orson Welles probt Moby Dick
Bad Elster - Lasst Euch im König Albert Theater mitreißen von der neuen Theaterparodie "Orson Welles probt Moby Dick". Das Ensemble der Landesbühnen Sachsen zeigt dabei eine eindrückliche, eigenwillige Fassung des weltberühmten Romans von Herman Melville und zugleich eine kurzweilige wie aktuelle Diskussion über die Mittel des Theaters.
Los geht's um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.
Sachsens größtes Osterei
Freital - Habt Ihr gewusst, dass im Freizeitpark Oskarshausen das größte Osterei Sachsens steht? Rund sechs Meter hoch und vier Meter im Durchmesser. Zudem wurde es mit viel Liebe zum Detail und mit Hunderten Metern Stoff dekoriert.
Kleiner Haken: Ihr könnt es nur noch am heutigen Sonntag in Oskarshausen betrachten. Also, los geht's. Denn das ist noch nicht alles. Auf dem gesamten Gelände laden kreative XXL-Fotospots zu einzigartigen Erinnerungsfotos ein und auch das Animationsteam sorgt von 11 bis 15.30 Uhr für strahlende Gesichter mit Kinderschminken, Minidisco und vielem mehr.
Der Freizeitpark hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei - einzelne Attraktionen kosten Eintritt.
Strümpfe, Guss und Gasanstalt
Chemnitz - Die Gäste- und Museumsführerin Karin Meisel führt bei der Kombi-Führung "Strümpfe, Guss und Gasanstalt" um 14 Uhr durch die Ausstellung des Industriemuseums Chemnitz (Zwickauer Straße 119). Anschließend geht es auf Erkundungstour zur Geschichte des traditionellen Industriestandortes entlang der Zwickauer Straße.
Dafür müsst Ihr 17 Euro für den Eintritt sowie die Führung zahlen. Eine Buchung über das Onlineportal ist nötig.
TAG24 wünscht Euch einen sonnigen Sonntag!
Auch Du möchtest Deine Veranstaltung in den TAG24-Veranstaltungstipps bewerben? Dann melde Dich bei uns per Mail an [email protected].
Titelfoto: Bildmontage: Oskarshausen, PR, Matthias Hiekel dpa/lsn