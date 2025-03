Zehn Ausflugstipps für einen aufregenden Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Die Wetterprognose steht fürs Wochenende auf "Regen". Doch das ist kein Grund, den ganzen Tag auf der Couch zu verbringen. Wir haben wieder zehn Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt. Los geht's!

Doch Samy Deluxe bringt auch eine selbst erschaffene Holzinstallation mit dem Titel "Deluxe" mit. Diese entstand im Rahmen des Artists-in-Residency-Programms des Europäischen Kulturhauptstadtprojekts "Hallenkunst 2025" und wird am Samstagabend zum ersten Mal präsentiert.

Chemnitz - Der Hamburger Rap-Pionier Samy Deluxe (47) kommt im Rahmen seiner " Takeover Ensemble Show " in die Stadthalle Chemnitz. Mit im Gepäck ein klassisches, kammermusikalisches Ensemble, das die Werke des Hip-Hoppers in einer noch nie gehörten Weise interpretiert. Ein wahres Fest der Hochkultur.

Chemnitz - In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) erwartet Euch am Samstag um 14 Uhr sowie um 20 Uhr eine mitreißende Show mit Gospel, Rock'n'Roll, Motown und Pop.

Auf dem Eis sind Robin Szolkowy (45) und weitere Eiskunstlaufstars. Ergänzt wird das Programm durch die Chemnitzer Breakdance-Crew "Room-Team", Entertainer Mazze Wiesner, bekannt aus "The Voice of Germany", und Joyelo Sabateli (42), bekannt aus "DSDS".

Ein Mix aus Dartspielern und Promis wird in Zweierteams jeder gegen jeden antreten. Mit dabei sind unter anderem Mario Basler, Max Hopp, Randy Engelhard, Danergy und Julia Taubitz sowie zwei Wildcard-Gewinner.

"Wissen Sie, wer oder was Mieze Schindler ist? Nein? Sehen Sie: Das ist der Trick. Wir wollen Sie neugierig machen." - Mit diesen Worten lockt das Kabarett ihr Publikum ins Haus und sicher auch Euch.

Chemnitz - Im Chemnitzer Kabarett (An der Markthalle 1-3) erwartet Euch am Samstag, um 17 Uhr, wieder das großartige Stück " Mieze Schindler fängt keine Mäuse " mit Ellen Schaller und Gerd Ulbricht.

Schwarzenberg - Im Rahmen der "artmontan Kulturtage" findet an diesem Wochenende das Irish Heartbeat Festival statt. Lasst Euch von den lebensfrohen Iren, ihrer Leidenschaft, ihrem Witz und natürlich ihrer Musik mitreißen.

Mit dabei sind in diesem Jahr das Trio CUA, die Folk-Punker von The Outcast Crew sowie die fünf hell am Folk-Himmel leuchtenden Sterne von Réalta.

Am Samstag treten die drei Bands einmal um 14 Uhr und abends um 20 Uhr auf. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Doch Achtung! Die Veranstaltung wurde von Markersbach in die Ritter-Georg-Halle nach Schwarzenberg verlegt. Euer Glück - dadurch gibt es noch Restkarten für 35 Euro (Kinder bis 14 Jahre zahlen 32 Euro) für Kurzentschlossene an der Abendkasse.