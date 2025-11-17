Baugenehmigung nicht mal beantragt: Neues Chemnitzer Wasserstoffzentrum kommt nicht in die Pötte

Chemnitz - Vor fünf Jahren jubelte Chemnitz über den Zuschlag für eines von bundesweit vier geplanten Wasserstoffzentren. Insgesamt 91 Millionen Euro sollen in den Forschungscampus fließen. Doch das Megaprojekt kommt deutlich langsamer voran als erhofft.

Auf dem künftigen Wasserstoff-Campus steht bisher nur eine Bautafel. © Ralph Kunz

In der Fraunhoferstraße kündet nur eine Infotafel vom neuen Hydrogen Innovation Center (HIC). Die ersten Bagger werden frühestens im Sommer 2026 rollen.

"Es wurde noch keine Baugenehmigung beantragt", heißt es von der Stadt. "Nach zahlreichen euphorischen Ankündigungen wird es Zeit, dass auch etwas sichtbar wird", mahnt CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche (64).

Daran arbeitet HIC-Geschäftsführer Karl Lötsch (39) mit einem Team von 26 Mitarbeitern.

"Wir haben einige Monate Zeit verloren, weil das Ausschreibungsverfahren dieses Großprojektes sehr komplex ist. Wir hatten uns das auch alles schneller vorgestellt. Aktuell läuft die Ausschreibung für die ersten Planungsleistungen. Unabhängig von der baulichen Infrastruktur arbeitet das HIC seit Mitte 2025 auf fachlicher Ebene."