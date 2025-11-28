Keine Entlastung trotz stärkstem Rückgang des Jahres: Arbeitslosenzahl in Chemnitz sinkt

Chemnitz - Im Vergleich zum Oktober sank die Arbeitslosenzahl in Chemnitz um 260. Die Lage bleibt dennoch verhalten. Denn der Rückgang ist zum Großteil maßnahmenbedingt.

Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen von der Agentur für Arbeit gewinnen immer mehr an Bedeutung. © Sven Hoppe/dpa

Wie Katrin Heinze, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Chemnitz, mitteilte, gab es im November zahlreiche Bildungsmaßnahmen und somit sei der Rückgang "kein Signal für eine positive Konjunkturentwicklung".

Dennoch gewinnen die Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen immer weiter an Bedeutung. "Sie helfen vielen Menschen, wieder Anschluss im Berufsleben zu finden und ihre Chancen zu verbessern", Heinze weiter.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 2,1 Prozent auf 12.000 und liegt derzeit bei 9,4 Prozent. Auch wenn der November damit den stärksten Rückgang in diesem Jahr verzeichnet, liegt die Zahl dennoch 5,8 Prozent höher als im Vorjahr (11.340).

Chemnitzer Unternehmen meldeten insgesamt 356 neue Arbeitsstellen, zehn weniger als im Vormonat. Zudem ist die Zahl der freien Stellen in Chemnitz gesunken. Insgesamt wurden der Arbeitsagentur und dem Jobcenter 1706 unbesetzte Jobs gemeldet - 13 weniger als im Oktober und 612 weniger als vor einem Jahr.

Die meisten Stellen sind in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.