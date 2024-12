100.000 Besucher zur Eröffnung erwartet: Hier startet Chemnitz in die Kulturhauptstadt

Am 18. Januar verwandelt sich das gesamte Chemnitzer Stadtzentrum in eine riesige Partymeile, um die feierliche Eröffnung gebührend einzuläuten.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Der Countdown läuft! Noch 43 Tage, dann wird die Kulturhauptstadt (KuHa) offiziell eröffnet. Am 18. Januar verwandelt sich das gesamte Stadtzentrum in eine riesige Partymeile, um die feierliche Eröffnung gebührend einzuläuten.

Dramaturg Lars-Ole Walburg (59) inszeniert die Eröffnungsfeier am 18. Januar 2025. © Uwe Meinhold "Wir erwarten an diesem Tag bis zu 100.000 Besucher", so KuHa-Geschäftsführerin Andrea Pier (54). Ein besonderes Highlight des Programms: 120 Freiwillige werden in einer spektakulären Aktion die historische Dampflok "Hegel" des Chemnitzer Maschinenbauers Richard Hartmann durch die Innenstadt ziehen. Start des Transports ist um 17 Uhr. "Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir zukünftige Herausforderungen meistern können", so der Rostocker Dramaturg Lars-Ole Walburg (59). Er verantwortet zusammen mit einem dreiköpfigen Team das künstlerische Programm an diesem Tag. In der City wird es insgesamt vier Bühnen geben. Diese werden auf dem Jakobikirchplatz, dem Düsseldorfer Platz und dem Neumarkt stehen. Dort ist ein wechselndes Programm mit Chemnitzer Künstlern geplant. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Mangelnde Kommunikation: Beim Kulturhauptstadt-Jahr steckt der Teufel (noch) im Detail Die vierte Bühne wird in der Brückenstraße beim Karl-Marx-Monument aufgebaut, wo ab 19 Uhr die Eröffnungsshow stattfindet.

Stadt arbeitet an umfassendem Sicherheits- und Verkehrskonzept

Eine Dampflok wird am 18. Januar durch die City gezogen. © Sven Gleisberg "Was genau passieren wird, verraten wir noch nicht - wir wollen die Spannung hochhalten", so Programm-Chef Stefan Schmidtke (56). Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird die Show auch per Livestream übertragen. Im Rosenhof soll internationale Küche der in Chemnitz lebenden Nationen vorgestellt werden. In der Stadthalle werden die einzelnen KuHa-Projekte vorgestellt. Um 20 Uhr steigt auf dem Neumarkt ein Rave, bei dem Chemnitzer DJs den Ton angeben. Später öffnen Clubs wie Transit, Atomino und Weltecho ihre Türen für Aftershow-Partys. Der Eintritt ist frei. Damit der Eröffnungstag reibungslos verläuft, arbeitet die Stadt an einem umfassenden Sicherheits- und Verkehrskonzept. Noch sind die Gespräche mit den Behörden im Gange, Details sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Pferdestärke war gestern: Chemnitzer üben fürs große Dampflok-Ziehen Klar ist: Die Innenstadt wird an diesem Tag weiträumig abgesperrt. Zusätzlich sind für den 18. Januar bereits fünf Demonstrationen angemeldet, die zeitgleich in der City stattfinden sollen.

Ein neuer Schriftzug zur KuHa wurde am Donnerstag am Platz vor der Hartmannfabrik installiert. © Uwe Meinhold

Ohne Superstars