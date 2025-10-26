50 Prozent mehr! Kulturhauptstadt beschert Chemnitz ein Plus an Gästen

Chemnitz - Chemnitzer Hotels können sich freuen: Laut einer neuesten Studie verzeichnete die Kulturhauptstadt (KuHa) im vergangenen August über 50 Prozent mehr Übernachtungen als noch im gleichen Monat vor einem Jahr. Auch Gästeführer sind zufrieden, doch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) mahnt.

Ins Hotel "c/o56" checken dieses Jahr auch vermehrt Touristen ein. © Ralph Kunz

Im Hotel "c/o56" in der Salzstraße in Chemnitz steigen in erster Linie Mitarbeiter von Firmen ab, auch für Konferenzen und Tagungen wird das Hotel gebucht.

Allerdings gibt es seit diesem Jahr eine Veränderung: "Im Kulturhauptstadt-Jahr kommen durchweg Touristen, auch unter der Woche", so Marketingmanagerin Jette Rüdiger (44).

Laut dem Tourismusverband "Chemnitz Zwickau Region" wurden in Chemnitz in diesem August 64.849 Übernachtungen registriert - das entspricht einem Plus von 51,2 Prozent im Vergleich zu 2024.

Über viel mehr Gäste kann sich auch die Chemnitzer Gästeführerin Ramona Wagner (68) freuen. Was die Anzahl an Führungen angeht, kann Wagner sogar noch einen drauflegen: "Ich mache dieses Jahr das Doppelte - also 100 Prozent mehr."