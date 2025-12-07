Kulturhauptstadt-Titel hat Chemnitz verlassen

Chemnitz - Chemnitz hat den Titel als Kulturhauptstadt weitergereicht.

Der Chef des Stadtrats von Oulu, Lauri Nikula (41, Zentrumspartei, l.), reckt die KuHa-Flamme in die Höhe, OB Sven Schulze (54, SPD, r.) jubelt mit. © Žan Vargek / Stadt Chemnitz

In Nova Gorica/Gorizia, der KuHa-Partnerstadt auf beiden Seiten der Grenze zwischen Slowenien und Italien gelegen, ging bei einer offiziellen Zeremonie der Staffelstab an die Nachfolger Oulu (Finnland) und Trenčín (Slowakei).

Mit dabei: OB Sven Schulze (54, SPD) und die KuHa-Geschäftsführer Andrea Pier (56) und Stefan Schmidtke (57). Als Staffelstab diente eine gläserne Flamme der Künstlerin Pascale Seil (56) – sie wandert von Stadt zu Stadt, als Symbol für Kraft, Unendlichkeit und Zusammenhalt.

Wichtiger als die schöne Bühne war aber ein Papier, das eher unscheinbar wirkt: ein gemeinsames Memorandum von Nova Gorica und Chemnitz.