Kulturhauptstadt-Titel hat Chemnitz verlassen
Chemnitz - Chemnitz hat den Titel als Kulturhauptstadt weitergereicht.
In Nova Gorica/Gorizia, der KuHa-Partnerstadt auf beiden Seiten der Grenze zwischen Slowenien und Italien gelegen, ging bei einer offiziellen Zeremonie der Staffelstab an die Nachfolger Oulu (Finnland) und Trenčín (Slowakei).
Mit dabei: OB Sven Schulze (54, SPD) und die KuHa-Geschäftsführer Andrea Pier (56) und Stefan Schmidtke (57). Als Staffelstab diente eine gläserne Flamme der Künstlerin Pascale Seil (56) – sie wandert von Stadt zu Stadt, als Symbol für Kraft, Unendlichkeit und Zusammenhalt.
Wichtiger als die schöne Bühne war aber ein Papier, das eher unscheinbar wirkt: ein gemeinsames Memorandum von Nova Gorica und Chemnitz.
Darin versprechen sich die Städte, auch nach 2025 weiter zusammenzuarbeiten. "Die Unterzeichnung unseres Memorandums zeigt, wie eng und vertrauensvoll die Partnerschaft zwischen Chemnitz und Nova Gorica/Gorizia geworden ist", so Schulze.
Titelfoto: Žan Vargek / Stadt Chemnitz