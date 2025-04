86-jährige Polin bringt Chemnitz zum Tanzen: Das erwartet Euch in der Europawoche

Und dann: Musik, wohin das Ohr hört. Vom 7. bis 9. Mai bringt die Konzertreihe "Sounds of Europe" den Neumarkt zum Beben - mit Künstlern aus Portugal, Griechenland, Armenien & Co. Europa klingt bunt - und Chemnitz tanzt mit.

Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges lädt der OB am 8. Mai um 15 Uhr zur Gedenkveranstaltung "Europa - erinnern und weiterdenken" an die Bank für Justin Sonder auf dem Brühl ein.

Dazu findet am 9. Mai die Verleihung des Europäischen Kulturpreises mit Gästen wie Alphaville, Katarina Witt (59) und Matthias Schweighöfer (44) statt.

Besonderes Highlight: DJ Vika aus Polen kommt am 10. Mai zum Europafest im Garagenhof an der Turnstraße. Die 86-Jährige ist Europas älteste DJ und ein Star in den Warschauer Nachtclubs. Dazu wird die Doku "Vika!" über die polnische DJ-Legende gezeigt.