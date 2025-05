ARD-Doku zeigt Chemnitz durch die Linse von Philipp Gladsome

Chemnitz - Wie klingt Chemnitz? Wie fühlt sich die Stadt an, die 2025 europäische Kulturhauptstadt geworden ist? Und was passiert, wenn man all das durch die Augen eines Fotografen zeigt? Die neue dreiteilige ARD-Dokumentation "Blende & Beton - Kulturhauptstadt Chemnitz" (seit dem 27. Mai in der ARD-Mediathek) sucht Antworten und findet sie in Straßen, Clubs, Plattenbauten und persönlichen Geschichten.