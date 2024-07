Chemnitz bekommt im Kulturhauptstadt-Jahr eine Sammlermünze

Der Entwurf von Hagen Täuscher (43) wurde für die Chemnitzer Münze ausgewählt. © Anja Tarrach

Die Bundesregierung hat beschlossen, eine 20-Euro-Sammlermünze "Chemnitz -Kulturhauptstadt Europas 2025“ prägen zu lassen.

Im Mai kommenden Jahres soll die Münze dann herausgegeben werden.

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD): "Die Entscheidung der Bundesregierung, eine 20-Euro-Sammlermünze anlässlich der Ernennung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 zu prägen, macht uns stolz. Diese Münze ist nicht nur ein wertvolles Sammlerstück, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für die vielfältige und reiche Geschichte unserer Stadt. Sie vereint auf eindrucksvolle Weise architektonische und historische Motive, die Chemnitz zu dem machen, was es heute ist."

Die Münze, die vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wird, besteht aus Sterlingsilber, wiegt 18 Gramm und hat einen Durchmesser von 32,5 Millimeter.

"Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert (20 Euro) in den Verkehr gebracht. Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis. Über den genauen Preis wird 'Münze Deutschland', die offizielle Verkaufsstelle für Sammler- und Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland, rechtzeitig vor dem Ausgabetag informieren", heißt es weiter.

Vorbestellt werden kann die Münze in der Prägequalität Spiegelglanz ab Ende des Jahres über den Online-Shop des Bundesverwaltungsamtes muenze-deutschland.de.

Die Münze in Stempelglanz ist ab dem 15. Mai dann in allen Bundesbankfilialen sowie in einigen Banken und Sparkassen erhältlich.