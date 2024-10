Chemnitz stellt sein Kulturhauptstadt-Programm vor: Heute Abend Warm-Up-Party für Chemnitz 2025

Ein großer Tag für Chemnitz: Am heutigen Freitag wird das Programm für die Kulturhauptstadt 2025 vorgestellt. TAG24 ist live dabei.

Von Sarah Fuchs, Sebastian Gogol

Chemnitz - Was erwartet Chemnitz und Umgebung zur Kulturhauptstadt 2025? Die Vorfreude ist groß und die Erwartungen sind hoch - jetzt gibt es kein Zurück mehr. Am heutigen Freitag ist der große Moment gekommen: Das Programm für die große Sause wird bei einem großen Medienevent in der Hartmannfabrik vorgestellt.

Der "Purple Path" und seine Kunstwerke sind eines der Kulturhauptstadt-Projekte. Weitere werden am heutigen Freitag vorgestellt. © Uwe Meinhold Welche Events können die Chemnitzer und die zahlreichen Besucher im kommenden Jahr erleben? 11.30 Uhr geht's los. TAG24 berichtet live vom Launch-Event! Einige Highlights stehen bereits fest: Vom 30. Mai bis 1. Juni verwandelt das Hutfestival die Innenstadt in eine bunte Feiermeile. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Chemnitzer Chefs schnaufen für die Kulturhauptstadt Das Festival "KOSMOS" folgt vom 13. bis 15. Juni 2025, gefolgt vom Kunstfestival "Begehungen", das vom 18. Juli bis 17. August das ehemalige HKW Nord belebt.

13.46 Uhr: Sticker-Regen in der Hartmannhalle

Es regnet Kulturhauptstadts-Sticker! © Sebastian Gogol Was für eine gelungene Veranstaltung: Mit Musik und einem Regen aus Aufklebern geht das Event zu Ende!

13.32 Uhr: KOSMOS Europe

Das Festival "KOSMOS", welches seit 2019 mit Unterbrechungen in der City stattfand, wird im nächsten Jahr "KOSMOS Europe" heißen. Ziel ist, das Festival mit europäischen Akteuren zu vernetzen. Welche Acts dort Konzerte spielen, steht noch nicht fest.

Das beliebte Festival "KOSMOS" wird zu "KOSMOS Europe". © Kristin Schmidt

13.20 Uhr: Stadtrundfahrten in Ikarus-Bussen

Bergbau goes Oper! Mit "Rummeplatz" wird eine neue Oper über die Wismut produziert. Premiere ist am 20. September 2025. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman des in Chemnitz geborenen Autors Werner Bräunig. "Der Bus ist abgefahren" - unter diesem Titel wird es im kommenden Jahr in Ikarus-Bussen theatrale Stadtrundfahrten geben - von und mit Chemnitzer Frauen.

13.15 Uhr: Weitere "Purple Path"-Skulpturen geplant

Nächster Programmpunkt: Der Kunst- und Skulpturenweg "Purple Path". Der Pfad soll die Kommunen aus der Region miteinander verbinden. Dafür wurden bereits einige Skulpturen eingeweiht. Weitere sollen folgen. "Die Kunstwerke wurden aus Materialien hergestellt, die mit dem Bergbau in Verbindung stehen", so Kurator Alexander Ochs. Ein weiterer Programmpunkt: Edvard Munch (1863 - 1944) kommt nach Chemnitz! Mit der Sonderausstellung "Angst" von August - November 2025 holen sich die Kunstsammlung einen der bekanntesten Künstler der Moderne nach Chemnitz. "Edvard Munch war auch in Chemnitz gewesen und besuchte den Chemnitzer Unternehmer Herbert Eugen Esche", so Museums-Chefin Florence Thurmes.

Eine der "Purple Path"-Skulpturen: "Coin Stack 2" von Sean Scully in Schneeberg © Kristin Schmidt

13.05 Uhr: Nova Gorica wird Partner des Makerfestivals "Makers United"

Das Makerfestival "Makers United", das in den letzten Jahren in der Chemnitzer Stadthalle veranstaltet wurde, wird offizieller Teil der Kulturhauptstadt im nächsten Jahr. Die Stadt Nova Gorica in Slowenien, im nächsten Jahr auch Kulturhauptstadt, wird Partner des Makerfestivals, welches im Juni 2025 über die Bühne geht.

13 Uhr: Macher in Chemnitz und der Region sollen Hauptrolle spielen

Kuratorin Josephine Hage (42) stellt eines der Hauptprojekte "Makers, Business & Arts" vor. Dort sollen die Macher in Chemnitz und der Region die Hauptrolle spielen. Außerdem wird es ein europäisches Holzkunstfestival im Erzgebirge geben. Dazu wird mit "Fashion TEX" im November 2025 in Chemnitz die Premiere eines neuen Festivals stattfinden, welches sich mit Trends und Innovationen in der Mode- und Textilindustrie beschäftigt. Auch eine Modenschau in der Fabrik Chemnitz an der Zwickauer Straße ist geplant.

12.45 Uhr: Positionen des Programms werden vorgestellt

21 Positionen des Programms werden nun vorgestellt. Den Start macht die Bergbau-Ausstellung "Silberglanz und Kumpeltod", die seit heute im smac am Stefan-Heym-Platz in Chemnitz zu sehen ist.

12.38 Uhr: Große Open-Air-Party zur Eröffnung geplant

"Mehr als 1000 Veranstaltungen aus 150 Projekten wird es geben. 875 Akteure sind in die Umsetzung des Programms involviert", so Andrea Pier (54), Kaufmännische Geschäftsführerin. Rund zwei Millionen Besucher erwarten die Kulturhauptstadt-Macher im kommenden Jahr. Zur Eröffnung am 18. Januar ist eine große Open-Air-Party in der City geplant. Weitere Infos dazu werden demnächst bekanntgegeben.

12.30 Uhr: Das Feiern hat kein Ende

Heute Abend ab 22 Uhr findet die Warm-Up-Party der Kulturhauptstadt im Club "Transit" statt. © Sebastian Gogol Das Feiern hört nicht auf: Heute Abend findet im Club "Transit" im Kulturbahnhof an der Reichenhainer Straße eine Warm-Up-Party für Chemnitz 2025 statt. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 22 Uhr. Weitere Infos unter: www.transitclub.de/events/chemnitz2025warmup/

12.25 Uhr: Kulturministerin Barbara Klepsch zeigt sich gerührt

OB Sven Schulze (53, SPD) betritt das Pult: "Es liegen noch ein paar Meter vor uns, bis wir am 18. Januar die Kulturhauptstadt eröffnen. Aber wir müssen uns nicht verstecken", sagt er. Der Stadt-Chef lobt die europäischen Impulse, die in den Prozess eingeflossen sind. "Viele werden sich nun mit unserer Stadt beschäftigen, die es vorher nicht tate", so Schulze. Schulze präsentiert den Volkswagen-Konzern als ersten Premium-Sponsor der Kulturhauptstadt 2025. "Das ist das Sahnehäubchen für den heutigen Tag", so Schulze dazu Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU): "Ich habe Gänsehaut und Tränen in den Augen für diese tolle Eröffnungsveranstaltung"

Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD) präsentiert den Volkswagen-Konzern als ersten Premium-Sponsor. © Sebastian Gogol

12.10 Uhr: Protagonisten der Performance äußern ihre Wünsche

"Ich wünsche mir für Chemnitz, dass die Bürger wieder stolz auf ihre Stadt sind und dass unsere Freunde aus Berlin zurückkommen" - "Sicher aufwachsen und sich weiterentwickeln" - "Künstler brauchen eine Zukunft" - "Mehr Plätze, wo sich die Menschen begegnen", lauten die Wünsche der Protagonisten der Perfomance. Die Kulturhauptstadt soll entscheidend dazu beitragen. Ministerin Barbara Klepsch (59, CDU), C3-Chef Ralf Schulze (57), Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (52, parteilos) und die Organisatoren der Kulturhauptstadt tanzen mit.

Bekannte Persönlichkeiten tanzen mit. © Sebastian GogolSebastian Gogol

12.03 Uhr: C the Unseen

Weiter geht die Show: "C the Unseen" wird gelebt. Verschiedene Chemnitzer stellen sich im Rahmen der Kunst-Perfomance vor und erzählen über ihr Leben in Chemnitz. Anschließend singen sie den Song "Under The Bridge" von den Red Hot Chili Peppers.

Gemeinsam wird "Under The Brdige" von den Red Hot Chilli Peppers gesungen. © Sebastian Gogol

11.57 Uhr: Ersatzteillager

Bereits heute Abend startet ein Projekt im Museum für Sächsische Fahrzeuge: "Ersatzteillager" heißt die Ausstellung, die ab 18 Uhr besichtigt werden kann. Dort sammelte der Künstler Martin Maleschka Utensilien von Chemnitzer Garagenbesitzern, um daraus eine Kunstinstallation zu machen. Die Ausstellung wird bis zum Ende des Kulturhauptstadtjahres geöffnet sein.