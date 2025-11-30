Groß, bunt, laut: Kulturhauptstadt Chemnitz verabschiedet sich mit riesiger Party

Chemnitz - Groß, laut und bunt - so verabschiedete sich die Kulturhauptstadt (KuHa) am Samstag. Die Innenstadt glich dabei einem einzigen Festplatz: Tausende Besucher strömten zum großen Finale.

Den Auftakt zum KuHa-Finale machte am Nachmittag die Europäische Bergparade. Über 1000 Trachtenträger zogen durch die Chemnitzer Innenstadt. © Hendrik Schmidt/dpa

Bereits am Nachmittag wurde es festlich: Mehr als 1000 Bergleute stimmten zur Europäischen Bergparade gemeinsam das Steigerlied an. Trachtenträger, Bergmusiker und Chöre zogen durch die Innenstadt und läuteten das Finale des Kulturhauptstadtjahres ein. Rund 22.000 Menschen verfolgten das Spektakel.

Gegen 17 Uhr sangen mehr als 6000 Besucher Weihnachtslieder am Theaterplatz. Um 20 Uhr begann die große Abschluss-Show auf der Brückenstraße. Die Veranstalter blickten auf ein aufregendes Jahr zurück. Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) zogen Bilanz.

"Die Energie dieses Jahres war überwältigend. Überall habe ich Begeisterung, Mut und eine beeindruckende gestalterische Kraft erlebt. Dieses Engagement hat nicht nur Chemnitz verändert, sondern den ganzen Freistaat", sagte Kretschmer.

OB Sven Schulze (54, SPD) zeigte sich ebenfalls begeistert: "Chemnitz 2025 war ein Jahr, das wir alle nie vergessen werden. Es hat gezeigt, was möglich ist, wenn eine Stadt und eine ganze Region gemeinsam an einem großen Ziel arbeiten."

4000 Besucher verfolgten die Abschluss-Show am Nischel. Insgesamt zählte die Stadt am Samstag rund 36.000 Menschen, die den letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres feierten.