Zielmarke übertroffen! So viele Besucher kamen zum Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr

Chemnitz/Oelsnitz - Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat mit knapp 2000 Veranstaltungen schätzungsweise mehr als zwei Millionen Besucher angelockt. Das teilten die Organisatoren in einer Bilanz mit. Damit sei die Zielmarke erreicht und übertroffen worden, resümierte Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD).

Die KuHa-Eröffnungsshow am Nischel schauten sich rund 20.000 Besucher vor Ort an. Insgesamt zog der Kulturhauptstadt-Titel mehr als zwei Millionen Menschen an. © DPA

So haben allein die Kunstsammlungen dieses Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Bislang wurden rund 243.500 Besucher und Besucherinnen gezählt, informierte das Museum. Darunter seien auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland gewesen, etwa aus Tschechien, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und sogar den USA und Australien.

Die Zahl der Übernachtungen in der Stadt ist den Angaben zufolge von Januar bis September um 23,8 Prozent auf fast 449.000 gestiegen.

Dabei hat das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz auch zum Austragungsort zahlreicher Kongresse, Tagungen und internationaler Fachveranstaltungen werden lassen.

"Die Menschen in Chemnitz und der Kulturhauptstadtregion sind über sich hinausgewachsen in diesem Jahr", konstatierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke. "Sie haben Chemnitz 2025 zu ihrem Projekt gemacht und das ist ihnen grandios gelungen."

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) sprach in einer Grußbotschaft per Video von einem "kulturellen Leuchtfeuer mitten im Herzen Europas". Die Vielfalt der Projekte sei überragend gewesen.