Chemnitz: Was bleibt von der Kulturhauptstadt?

Chemnitz - Chemnitz ist Kulturhauptstadt (KuHa) 2025 - und dann? Sechs Wochen vor der offiziellen Abschlussveranstaltung am 29. November (12-18 Uhr) in der Chemnitzer Innenstadt - parallel zu Weihnachtsmarkt und Bergparade - richtet sich der Blick hinter den Kulissen längst auf 2026 und darüber hinaus.

Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD) gab einen Ausblick auf das Kultur-Jahr 2026. © Ralph Kunz

"Wir dürfen uns über einen großartigen Erfolg freuen", lobt OB Sven Schulze (54, SPD). Das Jahr habe der Stadt und der Region neues Selbstbewusstsein gegeben und zeige nachhaltige Wirkung. "Darauf wollen wir auch in den kommenden Jahren aufbauen und das Kulturhauptstadt-Gefühl am Leben erhalten."

Was für die Verantwortlichen bereits feststeht: 2026 wird ein Brückenjahr. "Wir werden die Kulturhauptstadt abschließen und gleichzeitig schon die nächsten Schritte für die langfristige Fortführung der Projekte gehen", so OB Schulze.

Geplant ist ein Programm von April bis Dezember. Von Veranstaltungen am Purple Path (Ende Frühjahr) über das Hutfestival (29. bis 31. Mai) bis hin zum Maker-Advent (Dezember) ist vieles auch dem KuHa-Jahr 2025 wiederzufinden.

Das Kosmos-Festival wird von Mitte Juni auf den 29. August verlegt und findet künftig wieder als Tagesveranstaltung am Schlossteich statt. Veranstalter ist die Stadt Chemnitz, gemeinsam mit der 2025 gGmbH. Bekannte Locations wie die Hartmannfabrik oder der Garagen-Campus sollen ebenso weiterhin Anlaufstellen für Veranstaltungen bleiben.