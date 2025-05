Kein Bock auf Purple Path - Augustusburg enthüllt eigenen "Platzhirsch"

Augustusburg - Am Freitag wurde in Augustusburg die Skulptur "Platzhirsch" offiziell enthüllt - ein Kunstwerk, das die Stadt in Eigenregie geschaffen hat. Hintergrund ist der Streit um ein ursprünglich geplantes Werk für den Kunst- und Skulpturenweg Purple Path .

"Es ist ein würdevoller, trotziger und stolzer Bock. Er symbolisiert genau das, was man einem Bergvolk nachsagt", so Bürgermeister Jens Schmidt (61, parteilos). Die Skulptur sei ein Ausdruck kultureller Eigeninitiative, ein Seitenhieb auf die Diskussionen um das ursprünglich geplante Kunstwerk für den Purple Path, das aus finanziellen Gründen vom Stadtrat abgelehnt wurde.

"Was es jetzt braucht, ist keine weitere Absichtserklärung, sondern konkrete Schritte", sagt Redakteur Sebastian Gogol. © Kristin Schmidt

Von Sebastian Gogol

Es ist ein Bock. Und was für einer: stolz, trotzig, würdevoll. Mit der Enthüllung der Skulptur "Platzhirsch" im Kurfürstin-Anna-Garten hat Augustusburg nicht nur ein neues Kunstwerk präsentiert, sondern auch ein starkes kulturpolitisches Statement abgegeben.

Die Akte "Purple-Path-Kunstwerk in Augustusburg" ist noch nicht geschlossen, zum Glück. Doch die Diskussion zieht sich nun schon seit geraumer Zeit hin, und ein klarer Ausgang ist weiterhin nicht in Sicht. Wir schreiben inzwischen Mai 2025. Das Kulturhauptstadtjahr läuft bereits seit Januar. Die Zeit drängt. Zwar betonen alle Beteiligten ihre Gesprächsbereitschaft, doch Worte allein reichen nicht mehr. Spätestens Ende November ist das Kulturhauptstadtjahr offiziell vorbei. Wer also wirklich eine Lösung will, muss jetzt handeln.

Denn eines ist klar: Planung, Genehmigungen und Umsetzung eines Kunstwerks benötigen Zeit, oft mehr als man denkt. Was es jetzt braucht, ist keine weitere Absichtserklärung, sondern konkrete Schritte. Gespräche müssen geführt, Entscheidungen getroffen und Projekte angestoßen werden.

Sonst kommt die "offizielle" Skulptur erst, wenn alles vorbei ist.