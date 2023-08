Kultur und Currywurst? Wirbel um 2025-Newsletter

Falk Hammermüller (SPD) gelangte mit Werbung für seine Currywurst in den Newsletter der Kulturhauptstadt. © Bernd Rippert

Die regelmäßige E-Mail-Info an Interessenten stellte zuletzt einen Unternehmer vor, keinen Kulturschaffenden, sondern Falk Hammermüller (SPD) und sein Lokal "Curry & Co" am Chemnitzer Kaufhof.

Von Kultur ist nicht die Rede, nur von "leckeren Currywurst- und Pommes-Varianten" sowie vom neuen Foodtrailer. Hammermüller ist sich keiner Schuld bewusst: "Die CWE bot den Platz an. Da habe ich nicht Nein gesagt."

Die GmbH besteht auf ihre inhaltliche Freiheit im Newsletter. Auf TAG24-Nachfrage erklärte eine Sprecherin, dass sie Macher vorstelle, die sich für die Kulturhauptstadt engagierten.

Stadtrat Jens Kieselstein (42, FDP) fragt spitz: "Was hat Currywurst mit Chemnitzer Kultur zu tun?" Amüsiert ist CDU-Chefin Ines Saborowski (56): "Wenn uns zur Kulturhauptstadt nicht Besseres als Currywurst einfällt, verstehe ich das Thema nicht."