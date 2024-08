Chemnitz droht Streit um laute Feste: Im Kulturhauptstadt-Jahr gibt es keine Ausnahme

Chemnitz - Um die Lautstärke in der Chemnitzer Innenstadt droht ein lautstarker Streit. 38 Veranstaltungen mit lauter Musik sind jährlich in der Chemnitzer Innenstadt erlaubt. Auch im Kulturhauptstadtjahr 2025 wird von dieser Regel keine Ausnahme gemacht.

Kulturexperte Lars Fassmann (47) weiß, dass mehr Feste pro Stadtteil gesetzlich verboten sind. Sein Vorschlag: "Man könnte das Kerngebiet von Chemnitz in noch kleinere Stücke schneiden und jeweils 14 Feste erlauben." Er weiß aber: "Es gibt immer einen Bürger, der sich dann beschwert."

Diese Regel gilt jedes Jahr, auch 2025. Kai Winkler (45) vom Kulturbündnis "Hand in Hand" ahnt angesichts vieler Kulturhauptstadt-Feten: "Das wird ein Hauen und Stechen geben." Er würde am liebsten alle Beschränkungen aufheben: "Eigentlich sollten wir 2025 durchfeiern."

In den übrigen Ortsteilen sind je 14 "Seltene Ereignisse" zugelassen.

Ende 2023 hatte der Stadtrat die jährliche Zahl der "Seltenen Ereignisse", in denen gesetzliche Lärmgrenzen überschritten werden dürfen, von 14 auf 38 im Kern von Chemnitz erhöht - mit dem Kunstgriff, die Innenstadt in drei Teile zu schneiden und je zehn oder 14 Feste zuzulassen.

Das Ordnungsamt nimmt aktuell noch Anträge für 2025 entgegen, bis 31. August per E-Mail an: gewerbe@stadt-chemnitz.de .

Doch die Organisatoren wollen sich in das Thema nicht einmischen: "Wir stehen im engen Austausch, aber das Ordnungsamt entscheidet."

Gesetzlich ist Lärm in der Nacht verboten, vor allem in reinen Wohngebieten. Städte können das Verbot für bestimmte Veranstaltungen umgehen.

"Seltene Ereignisse" werden die Veranstaltungen genannt. Sie dürfen bis zu 14-mal im Jahr pro Stadtteil stattfinden. Dann dürfen Lärmwerte tagsüber von 50 auf 70 Dezibel steigen, nach 22 Uhr von 35 auf 55. Ab Mitternacht muss es wieder ruhiger zugehen.

Um eine "hochwertige Veranstaltungskultur" zu fördern, griff der Stadtrat 2023 zu einem Trick. Waren bisher 14 "Seltene Ereignisse" in der Innenstadt erlaubt, schnitt er die City nun in drei Teile (Zentrum, Schlossteich, Hauptbahnhof) und erlaubte 14/14/10, also 38 laute Feten.

