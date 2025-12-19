Nach dem Kulturhauptstadtjahr: Was wird aus den "Chemnitz 2025"-Leuchtreklamen?

Chemnitz - Das Kulturhauptstadtjahr ist Geschichte, doch im Stadtbild leuchtet es weiter: An mehreren Orten in Chemnitz sind die großen "Chemnitz 2025"-Schriftzüge für Touristen und Chemnitzer zum beliebten Fotomotiv geworden. Was passiert mit den Leuchtreklamen, jetzt, wo der offizielle Glanz des KuHa-Jahres verblasst ist?

Die "Chemnitz 2025"-Schriftzüge in der Stadt zogen in diesem Jahr viele Touristen an. © Kristin Schmidt

"Die Schriftzüge der Stadt Chemnitz bleiben an ihren Standorten bis auf Weiteres bestehen", heißt es auf TAG24-Anfrage aus dem Rathaus.

Die Fotospots wurden im Frühjahr an prominenten Standorten in der Innenstadt installiert - direkt am Hauptbahnhof, am Theaterplatz und an der Kreuzung Brückenstraße/Straße der Nationen beim Stadthallenpark.

Auch an der Hartmannfabrik steht eine Leuchtreklame. Sie zeigt zusätzlich das KuHa-Motto "C the Unseen".

Die Segmente "Chemnitz" und "2025" seien bei allen vier Schriftzügen teilbar, sodass die Jahreszahl theoretisch entfernt werden könnte. "Von dieser Möglichkeit wird jedoch bis auf Weiteres kein Gebrauch gemacht", so eine Stadtsprecherin.