Nach KuHa-Jahr in Chemnitz: Auch "Stadtwirtschaft" vor ungewisser Zukunft

Chemnitz - Die "Stadtwirtschaft" auf dem Sonnenberg ist einer der neuen Veranstaltungsorte, die das Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz hervorgebracht hat. Doch wie schon beim Garagen-Campus muss auch hier die Zukunft neu geregelt werden.

Bei der Stadtwirtschaft steht ein Betreiber-Wechsel an. © Kristin Schmidt

Im Legacy-Konzept steht zur Stadtwirtschaft: "Die Betreibung wird bis mindestens Ende 2026 durch das Dezernat 6 der Stadtverwaltung gewährleistet." Und danach? Auf TAG24-Nachfrage bestätigt eine Sprecherin, dass aktuell ein neuer Betreiber gesucht wird. Ein Vergabeverfahren dafür werde vorbereitet.

Erst im August 2025 wurde der Kulturort eröffnet. Nach mehrjährigen Bau- und Entwicklungsarbeiten ist auf dem rund 130 Jahre alten Areal ein Ort mit Veranstaltungsräumen und Kiezkantine entstanden.