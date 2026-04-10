Brisanter Bericht: Finanzprüfer klagen über Schlamperei bei der Kulturhauptstadt GmbH

Chemnitz - Noch ist unklar, was in Chemnitz wirklich vom Kulturhauptstadt-Jahr bleibt. Vor allem bei der Finanzierung des Legacy-Projekts ist vieles offen . Ausgerechnet jetzt liegt ein Prüfbericht auf dem Tisch, der der Stadt beim Prestige-Projekt unangenehm auf die Finger schaut.

Andrea Pier (57) ist die kaufmännische Geschäftsführerin der KuHa GmbH. © Kristin Schmidt

Das Rechnungsprüfungsamt schlägt beim Förder- und Abrechnungsmanagement der KuHa-Gesellschaft Alarm.

In ihrem turnusmäßigen Prüfbericht für das zweite Halbjahr 2025 kommt die Behörde zu einem brisanten Fazit: Aus der Prüfung der Verwendungsnachweise der KuHa-Gesellschaft ergebe sich "das Risiko, dass nicht alle Ausgaben als zuwendungsfähig eingestuft werden können".

Geprüft wurden stichprobenhaft die Förderjahre 2021 bis 2023. Die Stadt Chemnitz bewilligte der Gesellschaft in diesem Zeitraum mehr als zwölf Millionen Euro.

Besonders heikel ist dieser Satz: "Im Jahr 2022 wurden Ausgaben getätigt, die der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung widersprachen oder einem anderen Projekt zuzuordnen waren."

Welche Ausgaben genau gemeint sind, verrät die öffentliche Fassung allerdings nicht.