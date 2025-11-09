Neue Bustour führt zum "Purple Path"

Chemnitz - Eine neue Bustour verbindet KuHa -Kunst mit dem Welterbe der Region. "Kunst und Erz" heißt das Angebot, das der Tourismusverband Erzgebirge gemeinsam mit der Chemnitzer Gästeführerin Ramona Wagner (68) etablieren will: "Das Motto des Purple Path 'Alles kommt vom Berg her' macht das sehr gut möglich."

Ramona Wagner (68) führt die Tour zu Kunstwerken und dem Welterbe der Region. © Uwe Meinhold

Die ganztägige Tour startet um 9.30 Uhr im Schillerpark in Chemnitz an der Plastik "Oben-Mit" von Osmar Osten.

Danach führt die Rundfahrt über Zschopau nach Marienberg, Olbernhau und Flöha.

"Wir besuchen den Pferdegöpel in Lauta und die Saigerhütte in Olbernhau. Stopps gibt es auch an mehreren Purple-Path-Kunstwerken wie dem 'Fließgleichgewicht' an der Zschopau und der Installation 'Glance' in Flöha."