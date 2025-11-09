Neue Bustour führt zum "Purple Path"
Chemnitz - Eine neue Bustour verbindet KuHa-Kunst mit dem Welterbe der Region. "Kunst und Erz" heißt das Angebot, das der Tourismusverband Erzgebirge gemeinsam mit der Chemnitzer Gästeführerin Ramona Wagner (68) etablieren will: "Das Motto des Purple Path 'Alles kommt vom Berg her' macht das sehr gut möglich."
Die ganztägige Tour startet um 9.30 Uhr im Schillerpark in Chemnitz an der Plastik "Oben-Mit" von Osmar Osten.
Danach führt die Rundfahrt über Zschopau nach Marienberg, Olbernhau und Flöha.
"Wir besuchen den Pferdegöpel in Lauta und die Saigerhütte in Olbernhau. Stopps gibt es auch an mehreren Purple-Path-Kunstwerken wie dem 'Fließgleichgewicht' an der Zschopau und der Installation 'Glance' in Flöha."
Im Preis von 45 Euro ist die Busfahrt sowie Eintrittsgelder enthalten. Die erste Tour soll am 22. November starten. Anmeldungen sind online unter erzgebirge-tourismus.de oder über Tel. 03733/1 88 00 28 möglich.
