Neue Events zur Kulturhauptstadt bekannt und VW wird trotz Krise KuHa-Hauptsponsor

Chemnitz - Trotz wirtschaftlich angespannter Lage setzt Volkswagen ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung: Als Premium-Sponsor der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bringt der Konzern ein vielseitiges Kulturprogramm an den Start - und übernimmt gleichzeitig die Rolle des offiziellen Mobilitätspartners der Veranstaltung.

Ab 20 Uhr bringt das Format klassische Musik in urbanes Clubambiente - mit VJs, DJs und einer Bühne mitten im Raum.

Klassik trifft Clubkultur: Am 27. Mai verwandelt sich der Club Atomino im Wirkbau zur Bühne für die "Yellow Lounge Chemnitz".

Das diesjährige Programm richtet sich an ein breites Publikum und zeigt sich überraschend facettenreich.

Moderator Tobias Krell (39) lädt im August zur großen Mitmach-Show ein. © Jennifer Frey

Im Rahmen des Kosmos-Festivals (13. bis 15. Juni) lädt das Streetart-Projekt "Inside Out" die Besucher ein, am Nischel Porträtfotos aufzunehmen. Am 15. Juni wird daraus ein großflächiges Kunstwerk im öffentlichen Raum.

Am 9. August steht die Mitmach-Show von Tobias Krell (39), bekannt aus der KiKA-Sendung "Checker Tobi", auf dem Programm. In "Die Fabrik Chemnitz" dreht sich alles um spannende Fragen rund um Umwelt, Mobilität und Zukunft.

Ein inklusives Sport-Highlight folgt am 17. August im Sportforum Chemnitz: Bei "Inklusiv Gewinnt" treten Athletinnen und Athleten der Olympischen, Paralympischen und Special Olympics gemeinsam an - mit dabei auch Til Augustin vom Rollstuhlbasketball-Team der NINERS Chemnitz.

Den Abschluss des Programms bildet am 9. Oktober eine große "Dankes-Party" im Garagen-Campus. Volkswagen lädt damit alle Volunteers ein, die sich im Rahmen des Freiwilligenprogramms für die Kulturhauptstadt engagiert haben.