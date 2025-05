Neue Selfie-Hotspots in Chemnitz: Was kosten sie und sind weitere geplant?

Chemnitz - Seit dieser Woche gibt es neue "Chemnitz 2025"-Selfie-Hotspots . Die drei neu aufgestellten Schriftzüge sollen an Sehenswürdigkeiten zum Fotos machen einladen. Ob sie auch nach dem Kulturhauptstadtjahr stehen bleiben, ist unklar.

Auch vor der Hartmannfabrik steht ein solcher Schriftzug. © Sven Gleisberg

Die Installationen am Theaterplatz, Bahnhof und Stadthallen wurden in mehreren Segmenten gefertigt, teilte die Stadt auf TAG24-Anfrage mit.

"So, dass 'Chemnitz' und '2025' theoretisch nach dem Kulturhauptstadtjahr getrennt und 'Chemnitz' einzeln genutzt werden könnte", teilte eine Sprecherin mit. Ob das in der Praxis umgesetzt wird, ließ das Rathaus offen.

Jedoch seien die Schriftzüge so hergestellt, dass sie auch an anderen Orten in der Stadt aufgestellt werden können. Voraussetzung dafür ist ein Stromanschluss.

"Aktuell wird die Stadtbeleuchtung als Stromquelle genutzt. Um diesen Anschluss herzustellen, waren entsprechende Tiefbauarbeiten nötig", so die Stadt.