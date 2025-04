Purple Path eröffnet: Polit-Promis freuen sich über die Farbe Lila

Chemnitz/Flöha - Der "Purple Path" ist eröffnet. Beim Festakt in der Alten Baumwolle Flöha gaben sich am Freitag viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur die Klinke in die Hand.

Der eigentliche Festakt fand zuvor in der ehemaligen Alten Baumwolle Flöha statt. OB Sven Schulze (53, SPD): "Ich bin eigentlich die Personifizierung der Kulturregion, da ich ja aus der Region stamme und als Jugendlicher nach Chemnitz gekommen bin", sagte der Stadt-Chef mit einem Augenzwinkern und spielte dabei auf seine Herkunft aus Wechselburg an.

Auch Barbara Klepsch (59, CDU) war nach Flöha gereist: "Ich finde, dass die Region mit dem lila Pfad noch einmal richtig in den Mittelpunkt gerückt wird", so die aus Annaberg-Buchholz stammende Tourismusministerin.

Er bezog sich auf die Verbindung der Stadt mit der Region, die der lila Pfad schaffen soll. Nur mit der Farbe Lila hat der CFC -Fan so seine Probleme: "Lila ist eine gute Farbe - außer im Fußball", witzelte Schulze.

Zahlreiche Besucher kamen gestern zur neuen Ausstellung "Verstrickungen" in den Kunstbahnhof Flöha. © Sven Gleisberg

Der lila Pfad wächst: Insgesamt acht neue Skulpturen werden dieses Wochenende eingeweiht.

Seit Freitag gibt's in Burgstädt das neue Kunstwerk "Wetterleuchten" zu sehen. Am Samstag werden in Lugau (12 Uhr), Oederan, Neukirchen und Wechselburg (jeweils 14 Uhr) Kunstwerke eingeweiht.

In Zwickau (11 Uhr), Mittweida (12.30 Uhr) und Niederwiesa (14 Uhr) werden am Samstag neue Skulpturen enthüllt.

Neue Ausstellungen gibt's passend dazu: Seit Freitag kann die Schau "Verstrickungen" in Flöha angeschaut werden, am Samstag öffnet die Ausstellung "Corina Gertz.

Das abgewandte Portrait" in Schneeberg und am Sonntag startet "Till Brönner. Melting Pott" in Oelsnitz/Erz.