Kulturhauptstadt! So putzt sich Chemnitz für das Wochenende raus

Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für das Eröffnungswochenende des Kulturhauptstadtjahres.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Am Samstag ist es endlich so weit! Die Kulturhauptstadt (KuHa) Chemnitz wird offiziell eröffnet. Die Vorbereitungen sind schon seit Tagen in vollem Gange. Noch wird überall gewerkelt - doch in wenigen Stunden sind alle für das Mega-Event startklar.

Berufssprayer Markus Esche (42) von "Rebel Art" verschönert eine Wand an der KuHa-Zentrale. © Ralph Kunz Bereits am Mittwoch reinigte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) die Schienen und Haltestellen der Straße der Nationen. Denn am Samstag ziehen zwischen 18 Uhr und 18.40 Uhr 120 Chemnitzer in acht Teams die historische Dampflok "Hegel" aus dem Jahr 1886 von der Zentralhaltestelle zur Brückenstraße. Die Optik spielt zur Eröffnung eine große Rolle. Nicht nur das Conti-Loch wurde versteckt. Berufssprayer Markus Esche (42) von "Rebel Art" verschönerte eine Wand an der KuHa-Zentrale in der Hartmannstraße. "Die Naturelemente und der Efeu sollen eine Unruhe aus der Fläche schaffen", erklärt Chef Guido Günther (44) das Wandmotiv. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Chemnitzer Geschäfte zeigen Garagen-Porträts "Wir haben viel Kraft in die Vorbereitung gesteckt und wollen, dass Chemnitz im besten Licht dargestellt wird."

Auf dem Neumarkt sind Techniker mit dem Aufbau einer großen Bühne beschäftigt. © Uwe Meinhold

In der Inneren Klosterstraße verlegt Sebastian Wenzel von der Firma SPOT Kabel. © Kristin Schmidt

Gastronomen vorbereitet, OB Sven Schulze positiv gestimmt