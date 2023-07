YouTuber aus England testet Chemnitz als Kulturhauptstadt

In seinem neuesten Video nimmt er seine Zuschauer mit nach Chemnitz und erklärt, was Chemnitz für ihn zur perfekten Kulturhauptstadt 2025 macht.

So beginnt der Brite Andrew Bossom (53) sein neuestes YouTube-Video. Über 15.700 Klicks hat das Video "THIS is a Capital of CULTURE?" von Bossom am Mittwoch und die Zahl geht stetig nach oben.

Auch im Rathaus ist der "Klickhit" nicht unbemerkt geblieben. Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (63, parteilos) sagt: "Den Blick von außen auf unsere Stadt sollten wir immer aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Der Autor des Videos hat bestätigt, was wir häufig von Besuchern hören, die zum ersten Mal in unsere Stadt kommen: Sie sind positiv überrascht!

Und weiter: "Je mehr Menschen dieses Überraschungserlebnis haben und in Fotos oder Videos oder Botschaften in die Welt tragen, umso besser! Durch das Thema Kulturhauptstadt haben wir in Chemnitz eine große Chance, die Qualitäten unserer Stadt bekannt zu machen."

Stefan Schmidtke, Programm Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH, sagt: "Das Video ist super. Ein Besucher nimmt die YouTube-Community mit auf eine vielfältige Entdeckungstour durch Chemnitz. Wir waren daran nicht beteiligt. Ich kann nur vermuten, dass der Titel 'Kulturhauptstadt Europas' den YouTuber auf Chemnitz aufmerksam gemacht hat und er neugierig geworden ist, sich die Stadt anzusehen."

Schmidtke erklärt: "Der Kulturhauptstadt-Effekt setzt also bereits vor dem Titeljahr ein. 'C the Unseen' heißt das Motto für Chemnitz 2025 und dieser Einladung ist der YouTuber schon jetzt gefolgt und hat seine Eindrücke geteilt. Wir freuen uns auf mehr Entdeckungsreisende."

Bossom, der mittlerweile in Kleinkahl bei Aschaffenburg lebt, hat in 15 Minuten exzellent gezeigt, wieso Chemnitz oftmals unterschätzt wird. Er selbst merkt an: "Ich war überrascht, wie sehr ich die Stadt doch tatsächlich mag. Ich meine, ich will nicht lügen, es ist nicht meine Lieblingsstadt, aber wenn du mir sagen würdest, dass ich hier den Rest meines Lebens verbringen müsste, wäre ich nicht allzu enttäuscht. Ich glaube, wenn Chemnitz seine Karten richtig ausspielt, kann die Stadt eine sehr gute Zukunft haben."