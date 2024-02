Zum Kulturhauptstadt-Jahr: Von Mai bis September gibt's noch mehr Fernverkehr für Chemnitz

In den Sommermonaten 2025 werden mehr Fernzüge nach Chemnitz fahren. © Maik Börner

Seit Sommer 2022 ist Chemnitz endlich wieder an das Fernzug-Netz angeschlossen. Zweimal täglich geht's über Berlin an die Ostsee und zurück.

Da das Angebot gut genutzt wird, soll es für das Kulturhauptstadtjahr ausgebaut werden.

Konkret heißt das: An den Wochenenden von Mai bis September gibt es jeweils zwei zusätzliche Verbindungen - eine am Morgen von Berlin nach Chemnitz und eine Verbindung in die Gegenrichtung am späten Nachmittag. Die genauen Zeiten werden zum Fahrplanwechsel 2024/2025 bekannt gegeben.

Dabei sollen auch die modernen Intercity-Doppelstockzüge zum Einsatz kommen, die bereits jetzt auf der Strecke fahren. Diese bieten jeweils 300 Sitzplätze.

Somit können die Kulturhauptstadt-Besucher bequem von Berlin nach Chemnitz und zurück reisen.

Detlef Müller (59, SPD), Bundestagsabgeordneter und Bahn-Experte aus Chemnitz, freut sich über die Verbindungen: "Dass dieses zusätzliche Angebot nun kommen wird, ist eine sehr gute Nachricht. Es zeigt erneut die Bedeutung der Kulturhauptstadt für die Stadt und die Region."