Zwei Millionen Gäste in Chemnitz erwartet: So bereitet sich die Polizei auf 2025 vor

Chemnitz - Zwei Millionen Besucher erwartet Chemnitz zur Kulturhauptstadt 2025. Dazu Staatsgäste und Promis aus dem In- und Ausland. Ein harter Brocken in Sachen Sicherheit. Die Polizei Chemnitz will diese Herausforderung stemmen - und bereitet sich seit einem Jahr auf 365 "Großkampftage" vor.