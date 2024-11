Zwei Millionen Kultur-Touristen 2025 erwartet: So wappnet sich Chemnitz für den Besucheransturm

Chemnitz - Zwei Millionen Besucher werden zur Kulturhauptstadt (KuHa) erwartet. Wie wird der ÖPNV dem Besucheransturm im kommenden Jahr in Chemnitz gerecht? Neue Bus- und Bahnverbindungen sind geplant. Außerdem gibt's ein neues Ticket.

Der Chemnitzer Hauptbahnhof wird 2025 Dreh- und Angelpunkt. © Ralph Kunz

Das "Kulturhauptstadtticket" wird ab 1. Januar eingeführt. Drei Tage kann das neue Ticket genutzt werden. Kosten: pro Person 25 Euro. Ein Gruppenticket für fünf Personen kostet 50 Euro. "Das Ticket kann digital oder an Fahrkartenautomaten etc. gekauft werden", so VMS-Chef Mathias Korda (46).

Im Bahnfernverkehr wird es auf der IC-Strecke zwischen Berlin und Chemnitz eine zusätzliche Verbindung an den Wochenenden geben: "Diese fährt ohne Zwischenhalte direkt von Berlin nach Chemnitz", so OB Sven Schulze (53, SPD). Fahrtzeit: rund zwei Stunden.

Die Verbindung werde zwischen 3. Mai und 25. Oktober verkehren sowie am Eröffnungs- und Abschlusswochenende der KuHa.

Zudem wird ab Dezember ein Wegeleitsystem mit insgesamt 56 Schildern eingerichtet, das die Besucher vom Hauptbahnhof in die City und zur Hartmannfabrik führt.