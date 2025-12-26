736
CVAG schaltet Chemnitzer Ticketautomaten ab: Das ist der Grund
Chemnitz - Ab dem 29. Dezember werden in Chemnitz alle stationären Ticketautomaten der CVAG außer Betrieb genommen.
"Die Maßnahme ist notwendig, um Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern entstehen können, von den stationären Ticketautomaten abzuwenden", teilt das Verkehrsunternehmen mit.
Spätestens ab dem 5. Januar sollen alle Automaten wieder in Betrieb genommen werden, heißt es.
Tickets können allerdings weiterhin im Service-Center der CVAG an der Zentralhaltestelle sowie in den Verkaufsstellen in der Stadt oder online erworben werden.
Titelfoto: Ralph Kunz