CVAG schaltet Chemnitzer Ticketautomaten ab: Das ist der Grund

Die CVAG schaltet über den Jahreswechsel alle stationären Ticketautomaten ab - aus Sorge vor Böller-Chaoten.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Ab dem 29. Dezember werden in Chemnitz alle stationären Ticketautomaten der CVAG außer Betrieb genommen.

Über den Jahreswechsel werden die Chemnitzer Ticketautomaten der CVAG abgeschaltet. © Ralph Kunz "Die Maßnahme ist notwendig, um Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern entstehen können, von den stationären Ticketautomaten abzuwenden", teilt das Verkehrsunternehmen mit.



Spätestens ab dem 5. Januar sollen alle Automaten wieder in Betrieb genommen werden, heißt es.